اتفق الوزراء على إصدار قانون أساسي: الهجرة ودراسة إلغاء تأشيرات العمل فضلا عن تفعيل قانون يجيز الاعتقالات الإدارية بحق المتسللين

شكل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فريقا خاصا من الوزراء لفحص كيفية التعامل مع المتسللين المخالفين للقانون وقال: "نحن نطالب باتخاذ إجراءات قوية ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لأولئك الذين شاركوا فيها".

جاءت تصريحات نتنياهو الأحد في مستهل جلسة الوزراء الأسبوعية وتطرق الى أحداث العنف والفوضى التي أسفرت السبت في جنوب تل أبيب، عن إصابات في صفوف عدد كبير من المتورطين ورجال الشرطة الذين حضروا لتفريق المتظاهرين المشتبكين فيما بينهم في مشهد عاث دمارا في المنطقة.

وأضاف نتنياهو: "إن التسلل غير القانوني الهائل إلى إسرائيل من أفريقيا يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. قمنا بكبح جماح هذا التهديد من خلال بناء السياج. لقد شمل بناء السياج التغلب على معارضة المؤسسة الأمنية والمعارضين السياسيين. وعندما أوقفناه، أوقفنا التسلل بالكامل، وأنا فخور بأن الحكومات تحت قيادتي فعلت ذلك".

وأشار نتنياهو إلى أن "المشكلة في أولئك الذين دخلوا بالفعل قبل اكتمال السياج، وهم عدة عشرات من الآلاف من المتسللين غير الشرعيين. لقد أخرجنا 12 ألفاً منهم طوعاً، عبر حوافز متنوعة وإجراءات متنوعة. ورغبنا بدفع المزيد منهم للمغادرة لكننا جوبهنا بمعارضة المحكمة العليا.

وقال نتنياهو إنه "من الجيد أننا لم نقترح قبول مخطط الأمم المتحدة الذي قضى بمنح الجنسية لـ 16 ألف متسلل غير شرعي، وهو ما كان سيخلق حافزًا هائلاً لمئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الأفارقة للتدفق على دولة إسرائيل مرة أخرى".

وشدد نتنياهو على أن "ما حدث بالأمس كان تجاوزاً للخط الأحمر. هذه أعمال شغب، وهذا سفك دماء، وهذه أعمال شغب لا يمكننا قبولها. ولذلك فإن أول شيء أفعله هو أن أتمنى الشفاء لضباط الشرطة الذين أصيبوا خلال محاولات استعادة النظام. ونطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لمن شاركوا فيها. أجد صعوبة في فهم سبب وجود مشكلة لدينا مع أولئك الذين يعلنون أنهم مؤيدون للنظام، لذلك فهم بالتأكيد لا يستطيعون المطالبة باللجوء".

وبحسب المصادر التي حضرت الجلسة فقد وافق الوزراء على اقتراح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإجراء اعتقالات إدارية ضد المتسللين وطالبي اللجوء.

بناء على طلب بن غفير، وبموافقة وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام، سيواصل معظم معتقلي المسار الإداري وعددهم حاليا 52 شخصا الخضوع للاعتقال بمستوى منخفض من الأدلة. وقد أصبح ذلك ممكنا من خلال قانون اعتقال المتسللين، الذي لم يستخدم في السنوات الأخيرة - وتقرر استخدامه والقيام بالاعتقال الإداري. كما اتفق الوزراء على إصدار قانون أساسي: الهجرة ودراسة إلغاء تأشيرات العمل.

خلال اللقاء عرض الوزير بن غفير مطلبين إضافيين وهو أولا، العمل على بند بديل بإطار قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته. وبحسب قوله، فإن هذا الاقتراح يسعى إلى تحديد أن معاملة المتسللين وضمان خروجهم من إسرائيل يتغلب على أحكام هذا القانون الأساسي، حتى لو قضت المحكمة بأن القرارات الحكومية تنتهك الحقوق المنصوص عليها في القانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته.

وفي مطلب إضافي قال الوزير بن غفير بوجوب احتجاز مثيري الشغب وفق إجراءات الاحتجاز، والتي تتطلب، حسب قوله، "أدلة أقل" لتنفيذ الاعتقال قبل ترحيلهم من البلاد.