وزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين لافتتاح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة

هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية إلى إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم

يغادر وزير الخارجية إيلي كوهين اليوم (الأحد) في زيارة دبلوماسية إلى مملكة البحرين. وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية إلى إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم.

وسيجتمع وزير الخارجية كوهين مع نظيره وزير الخارجية البحريني ومسؤولين حكوميين آخرين. بالإضافة إلى ذلك، سيفتتح وزير الخارجية كوهين رسميًا المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة ويوقع عددًا من مذكرات التفاهم بين إسرائيل والبحرين.

ويرأس الوزير كوهين وفدا سياسيا وتجاريا سيشارك في أنشطة تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

يذكر أن البحرين أعلنت في تموز/يوليو تأجيل زيارة وشيكة لوزير الخارجية الإسرائيليّ إيلي كوهين. رسمياً، برر البحرينيون التأجيل بالقول إن الملك لن يكون في البلاد مطلع آب أي موعد الزيارة ولن يتمكن من مقابلة الوزير، لكن وسائل الإعلام عامة عزت السبب الحقيقي لدخول وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إلى الحرم القدسي.

تأتي هذه الزيارة أيضا، على وقع الضجة التي أثارها لقاء كان من المفترض أن يكون سريا بين كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش التي فقدت تكليفها على إثر الكشف عن اللقاء والاحتجاجات الشعبية التي عمت شوارع ليبيا وهو ما حمل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إلى التنصل من المسؤولية والقول إن المنقوش تصرفت بمفردها وسط نفيها الكامل والجارف.