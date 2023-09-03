وقال أهالي الطلاب: "أعلن السائقون أنهم أضربوا عن العمل لأنهم لم يتلقوا رواتبهم من البلدية".

لم يتمكن آلاف الطلاب من العرب البدو في منطقة النقب بإسرائيل من بدء العام الدراسي الجمعة الماضي مثل الأطفال الآخرين في باقي البلاد .

رغم بدء العام الدراسي في المجتمع العربي البدوي بشكل رسمي، إلا أن العديد من الطلاب، بما في ذلك طلاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال الذين يعيشون ضمن البلدات التابعة لمجلس "نيفي ميدبار" الإقليمي، بقوا في منازلهم بعد إضراب الحافلات المدرسية.

وقال أهالي الطلاب: "أعلن السائقون أنهم أضربوا عن العمل لأنهم لم يتلقوا رواتبهم من البلدية".

وقال سامي أبو قرينات: "لدي ثلاثة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، إحدى مدارس الأطفال في السيفة، على بعد حوالي 45 كيلومتراً من منزلي. يجب نقل الأطفال إلى المدرسة، إذا لم يعلموا جيلاً جديداً ويستثمروا في التعليم". فلن يؤدي ذلك إلا إلى تأجيج الجريمة".

Flash90 Young Israeli students arrive at their school in Modiin, Israel, on January 30, 2022.

ويشهد المجتمع العربي حاليا موجة كبيرة من العنف والجريمة، حيث قُتل أكثر من 170 شخصا منذ بداية العام، من بينهم ثلاثة في نهاية هذا الأسبوع في مدينة كفر قرع في شمال البلاد.

ورد مجلس نيفي مدبار بالقول: "توقف سائقو طلاب بير هداج وعبدة ووادي النعم عن العمل بشكل مفاجئ، ولم يستقبلوا اليوم الأحد نحو 6500 طالب، احتجاجا على عدم تحويل الدفعات التي يدعون أنها مستحقة لهم". مستحقة منذ فبراير/شباط 2023.

وجاء في البيان أن "المجلس يجري منذ فترة طويلة مناقشات مع وزارة التربية والتعليم لاعتماد ميزانيات النقل، لكن وزارة التربية تصر على اشتراط تحويل الموازنة على التحقق من المسار الفردي".

ويعيش في إسرائيل أكثر من 200 ألف عربي بدوي، معظمهم في النقب .