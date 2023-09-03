الشاباك يحبط إطلاق نار على منزل في الضفة الغربية

وكجزء من التحقيق، تم العثور على سلاح من نوع "كارلو"، واعتقل يوسف أبو الرب، 32 عاما، من سكان قرية جلبون قرب جنين

أحبط نشاط مشترك للشاباك والجيش الإسرائيلي هجوم إطلاق نار على منزل في مستوطنة "ميراف" في 18 أبريل/نيسان، دون التسبب في وقوع إصابات.

وكجزء من التحقيق، تم العثور على سلاح من نوع "كارلو"، واعتقل يوسف أبو الرب، 32 عاما، من سكان قرية جلبون قرب جنين، للتحقيق معه من قبل الشاباك بشبهة محاولته تنفيذ هجوم إطلاق النار.

كما تم اعتقال محمد أبو الرب (35 عاماً) وهو منتسب لتنظيم داعش ويقيم في نفس البلدة، وكان قد تم اعتقاله في الماضي لتورطه في أنشطة عدائية.

Shin Bet المشتبه بهما الفلسطينيان اللذان اعتقلهما الشاباك

واعترف يوسف بالتخطيط لتنفيذ عملية إطلاق النار في ميراف بسلاح يعود لمحمد. وأضاف أيضًا أنه التقط صوراً لعملية الزرع وأرسلها إلى شريكه.

كما اعترف بتورطه في عمليات إطلاق نار أخرى ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة.

وكان والد يوسف هو الذي أعاد سلاحاً من نوع كارلو إلى الشاباك. وفي 30 أغسطس/آب، تم تقديم لوائح اتهام خطيرة ضد الرجلين.