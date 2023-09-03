قناة i24NEWS تابعت ملف "الشيعة في إسرائيل" في وثائقي خاص سيعرض على شاشتها مساء الثلاثاء القادم

يقدر عدد الشيعة في إسرائيل بالمئات موزعين في مختلف القرى والبلدات العربية الا ان اعتناقهم للمذهب وممارسة شعائرهم الدينية بشكل سري صعبت مهمة احصائهم العددي بشكل دقيق.

على مدار ثمانية اشهر نجحنا بالتواصل مع شبان شيعة يحملون الجنسية الإسرائيلية منهم من ولد شيعيا ومنهم من اعتنق هذا المذهب تأثرا بواقعة كربلاء التاريخية او بحرب لبنان الثانية الى جانب عوامل أخرى مهمة سنستعرضها في التقرير المفصل.

خلال مرافقتنا لشبان شيعة لامسنا عن قرب التحديات والعقبات الكثيرة التي يصطدمون بها أبرزها: الرفض الاجتماعي من قبل معتنقي المذهب السني إضافة لملاحقة أمنية استخباراتية اذ استدعى جهاز الامن العام-الشاباك كل من قابلناهم الى تحقيق بحجة التخوف من احتمالية انتمائهم لجهات معادية لإسرائيل كإيران وحزب الله وهو ما نفاه ضيوفنا جملة وتفصيلا.

في يوم الثلاثاء المقبل وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس يأتيكم وثائقي خاص يعرض تاريخ التشيع وتفاصيل حياة كاملة يعيشها الشيعة في إسرائيل في الظل.