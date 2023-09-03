المغرب والأردن : عقد مباحثات برلمانية تهدف للتعاون بين البلدين والتنسيق المشترك تجاه قضايا الأمة

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، "تم خلال لقاء ميارة مع الفايز، بحث العلاقات بين البلدين والتنسيق المشترك تجاه قضايا الأمة"

عقد رئيس مجلس المستشارين المغربي "النعم ميارة" مع رئيسي مجلس الأعيان والنواب الأردنيين فيصل الفايز وأحمد الصفدي، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، مباحثات برلمانية تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، "تم خلال لقاء ميارة مع الفايز، بحث العلاقات بين البلدين والتنسيق المشترك تجاه قضايا الأمة"، وأكد الفايز أن "الزيارات المتبادلة بين المجلسين تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة السياسية وشعبي البلدين".

وأضاف الفايز، أن تلك المباحثات تهدف إلى التنسيق "المشترك بما يخدم قضايا الأمة، والنهوض بالعمل البرلماني العربي، ليكون قادرا على مواجهة ما تتعرض له الأمة العربية، من تحديات أمنية واقتصادية وصراعات سياسية".

وتستمر زيارة "ميارة" إلى الأردن عدة أيام، بحسب الوكالة الأردنية من دون تحديد مدة الزيارة ولا موعد وصوله إلى عمّان.

من جهته، أكد ميارة "أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، خاصة تفعيل العمل باتفاقية أغادير الموقعة بين المغرب والأردن ومصر وتونس"، ودعا إلى "إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإعادة خط الطيران المباشر بين المملكتين".

كما التقى "ميارة" مع رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) أحمد الصفدي، وتناول الجانبان أهمية تعزيز آفاق التعاون بين برلماني البلدين.

وقال "ميارة" إن "بلاده حريصة على تطوير مختلف أشكال التعاون بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين".