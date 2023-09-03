وزير الخارجية إيلي كوهين يصل إلى المنامة لافتتاح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية

ولدى وصوله، كان في استقبال كوهين في المطار نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، وسفير البحرين لدى إسرائيل خالد الجلاهمة.

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى مطار البحرين الدولي مساء الأحد، في أول زيارة رسمية له إلى إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم.

ولدى وصوله، كان في استقبال كوهين في المطار نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، وسفير البحرين لدى إسرائيل خالد الجلاهمة.

وكان من المقرر أن يزور كوهين العاصمة البحرينية المنامة في يوليو/تموز، لكنه اضطر إلى تأجيل رحلته، بسبب زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير إلى الحرم القدسي، الأمر الذي أثار غضبا في العالم العربي.

Shlomi Amsalem/GPO وزير الخارجية ايلي كوهين في زيارة الى البحرين

وخلال زيارته، سيلتقي كوهين بنظيره البحريني بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين كبار آخرين.

كما سيغتنم هذه الفرصة لزيارة قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي، وافتتاح المقر الدائم الجديد للسفارة الإسرائيلية في المنامة رسميًا.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم بين إسرائيل والبحرين خلال هذه الزيارة. وسيشارك كوهين، الذي يرأس وفدا مختلطا يتكون من ممثلين سياسيين وتجاريين، في اجتماعات مختلفة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.