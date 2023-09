استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، أمس الأحد، نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي، جوشوا هاريس، واستعرض الطرفان خلال اللقاء سبل وآفاق دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لتحقيق حل سياسي لقضية الصحراء.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، لا سيما في سياق الأزمة التي تشهدها جمهورية النيجر.

وبحسب البيان فقد تطرقا أيضا إلى عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الأمريكية، وذلك تحضيرا للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقدها شهر أكتوبر/تشرين الأول بواشنطن.