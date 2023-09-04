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الجزائر: مسؤول بوزارة الخارجية وكاتب الدولة الأمريكي يبحثان سبل حل قضية الصحراء سياسيا

i24NEWS

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علم الجزائر
(AP Photo/Anis Belghoul)علم الجزائر

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، لا سيما في سياق الأزمة التي تشهدها جمهورية النيجر.

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، أمس الأحد، نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي، جوشوا هاريس، واستعرض الطرفان خلال اللقاء سبل وآفاق دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لتحقيق حل سياسي لقضية الصحراء.

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كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، لا سيما في سياق الأزمة التي تشهدها جمهورية النيجر.

وبحسب البيان فقد تطرقا أيضا إلى عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الأمريكية، وذلك تحضيرا للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقدها شهر أكتوبر/تشرين الأول بواشنطن.

https://twitter.com/i/web/status/1698323509880017377

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وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فقد حل جوشوا هاريس في زيارة عمل إلى الجزائر، تندرج في إطار الجولة التي يقوم بها في المنطقة.

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