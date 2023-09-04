إيلي كوهين لصحيفة "الأيام": نصبو لجعل العلاقات مع البحرين نموذجا يحتذى به وقدوة لكافة الشعوب"

أكد كوهين على أهمية العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل ووصف العلاقات ما بين البلدين بأنها مبنية على رؤية مشتركة من أجل الاستقرار والازدهار

أجرت صحيفة "الأيام" البحرينية لقاءً الإثنين، مع وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين الذي يتواجد في البحرين في مهمة دبلوماسية عنوانها افتتاح المقر الدائم الجديد للسفارة الإسرائيلية في المنامة رسميا فضلا عن ترأسه وفدا مختلطا يتكون من ممثلين سياسيين وتجاريين في اجتماعات تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد الوزير كوهين خلال حديثه على أهمية العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل ووصف العلاقات ما بين البلدين بأنها مبنية على رؤية مشتركة من أجل الاستقرار والازدهار في المنطقة بأكملها، حسب تعبيره.

كما قال الوزير إن زيارته الى البحرين تأتي لمواصلة بناء وتوسيع وتعميق الصداقة بين البلدين والشعبين والاتفاق حول البنى التحتية من أجل تعزيز الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والعمل من أجل التوصل الى اتفاقية المنطقة التجارية الحرة، ونصبو لجعل العلاقات مع البحرين نموذجا يحتذى به وقدوة لكافة الشعوب".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تتطلع إلى إنشاء ممر للتكنولوجيا الفائقة «هاي تيك» وتعزيز التعاون في هذا المجال، وكذلك إنشاء ممرات للاتصالات والطاقة. عدا عن أهمية خلق واقع جديد يقوم على أسس السلام والأمن والرخاء الاقتصادي، أشار كوهين إلى أن بلاده تعمل على توسيع دائرة "دول السلام" معربا عن أمله في أن تنضم دول جدية الى الاتفاقيات الإبراهيمية التي سيحتفى بمرور ثلاثة أعوام على توقيعها بعد أسبوعين من الآن.

وفيما يخص القضية الفلسطينية قال كوهين: "لا يوجد أحد في العالم مهتم بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين أكثر من إسرائيل دون أن يكون هناك أي نجاح قد تحقق" معتبرا أن انضمام المزيد من الدول العربية إلى دائرة السلام سوف يعزز من إمكانية التوصل الى حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.