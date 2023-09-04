قالت مصادر فلسطينية إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي دخلت مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، في ساعات الصباح، إثر اكتشاف قوة خاصة

أفاد تقرير أولي للجيش الإسرائيلي صباح الإثنين، أن قوات الأمن تنفذ نشاطا عسكريا في وضح النهار في مخيم جنين، في خطوة غير مسبوقة منذ العملية العسكرية الكبرى "بيت وحديقة" التي استهدفت النشاط المسلح في مخيم جنين. وصرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأنه خلال تبادل إطلاق النار في مدينة جنين، تمت إصابة 3 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، فقد تم اعتقال عدد من المطلوبين في جنين، وتواصل القوات عمليات البحث عن الأسلحة في المكان، كما أصيب بعض المطلوبين.

في 31 يوليو/تموز، نفذ الجيش الإسرائيلي مداهمة أفضت الى اعتقالات، وهي الأولى منذ العملية الكبرى، التي شنها الجيش على المخيم، لكنها تمت تحت جنح الظلام، وهو ما يشي باحتمال اتخاذ العملية الحالية بعدا ذا نطاق أوسع.

في الأثناء قالت مصادر فلسطينية إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي دخلت مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، في ساعات الصباح، إثر اكتشاف قوة خاصة وفق تعبيرهم في إشارة على الأغلب إلى أنها مدربة عسكريا ومزودة بأدوات قتالية.

وأفاد مراسل وكالة "صفا" أنه تم اكتشاف قوة خاصة في شارع مهيوب داخل مخيم جنين واندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين".

وورد أيضا على لسان مصادر فلسطينية أن شابا فلسطينيا تعرض لإصابة بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات.

يتبع....