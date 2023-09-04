وبعد الحادث انتقلت العديد من سيارات الإسعاف والشرطة وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث.

كشفت وسائل اعلام تركية، ان حادث طرق وقع على الطريق السريع في انطاليا بين عدة سيارات، تسبب في اصابة 7نساء عربيات من إسرائيل.

وبعد الحادث انتقلت العديد من سيارات الإسعاف والشرطة وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث.

وتسبب الحادث في مصرع 3 آخرين وهم من سكان روسيا وكزخستان.

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وبحسب البلاغ، فقد توفيت المواطنة الكازاخستانية أرايلمي نوغمانوفا (34 عامًا) في سيارة السفاري في مكان الحادث، وتوفيت السائحة الروسية أولغا جوكوفا (61 عامًا) والمواطنة الكازاخستانية سيمبات ناسيبجالي (عامان) في المستشفى حيث تم نقلهما.

وعلم أن من بين المصابين الـ 17 في كلتا السيارتين، 6 أتراك، 7 إسرائيليين، 2 روس و2 مواطنين كازاخستانيين. وتستمر فرق الشرطة في التحقيق في الحادث.