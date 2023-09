كشفت وسائل اعلام تركية، ان حادث طرق وقع على الطريق السريع في انطاليا بين عدة سيارات، تسبب في اصابة 7نساء عربيات من إسرائيل.

وبعد الحادث انتقلت العديد من سيارات الإسعاف والشرطة وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث.

وتسبب الحادث في مصرع 3 آخرين وهم من سكان روسيا وكزخستان.