"قسد" تعلن إستعادتها بلدات بريف دير الزور والعشائر تفتح جبهات في الشمال السوري

وأشار المرصد إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات سوريا الديمقرطية إلى محيط مناطق الاشتباكات تمهيدا لنشر حواجز أمنية وإعادة تفعيل المؤسسات العامة والخدمات.

تمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من السيطرة على مدينة البصيرة، كبرى مدن ريف دير الزور الشرقي، في شرقي سورية، بعد انسحاب مقاتلي العشائر منها، وذلك بعد أن دفعت بتعزيزات كبيرة، خلال اليومين الماضيين.

وقال المرصد السوري، إن "قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على مدينة البصيرة وبلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، بعد انسحاب مسلحي العشائر ومجلس دير الزور العسكري"، فيما اندلعت اشتباكات في المنطقة الفاصلة بين بلدة ذيبان وحقل العمر النفطي.

وأشار المرصد إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات سوريا الديمقرطية إلى محيط مناطق الاشتباكات تمهيدا لنشر حواجز أمنية وإعادة تفعيل المؤسسات العامة والخدمات.

وكشفت شبكات إعلامية محلية، أنه في المقابل حقق مقاتلو العشائر تقدماً في الجبهات الجديدة التي فتحوها ضد "قسد" في شمالي البلاد.

وكانت قوات العشائر قد أعلنت الجمعة الماضي السيطرة على هجين بعد طرد مجموعات الكومندوس وقوات "قسد" من المدينة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر وصول أرتال عسكرية للعشائر يوم أمس إلى جرابلس شمال شرقي حلب، وذلك بهدف فتح جبهات جديدة ضد "قسد" لتخفيف الضغط على العشائر التي تقاتل "قسد" في دير الزور.

وكان "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، والذي يسيطر على المنطقة، سمح اعتباراً من يوم الخميس الماضي لمسلحي العشائر بالوصول إلى مدينة جرابلس وريفها شرقي حلب وإلى مناطق أخرى بهدف فتح جبهات ضد "قسد"، دون أن يشارك عناصر الجيش أنفسهم في هذه المعارك.