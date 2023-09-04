نصر الله يحذّر رسميًّا: حزب الله سيشارك في إطلاق الصواريخ على إسرائيل إذا استؤنفت الاغتيالات

سمح نصر الله لحزبه رسميا بالمشاركة في الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل خلال اجتماع مع قيادة حماس والجهاد الإسلامي في لبنان

أفادت مصادر في بيروت الإثنين، نقلا عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بأنه سيسمح بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل في حالة وقوع عملية اغتيال على الأراضي اللبنانية، وفق تقارير.

وسمح نصر الله رسميا لجماعة حزب الله التي تمولها إيران بالمشاركة في الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، خلال اجتماع مع قيادة حماس والجهاد الإسلامي في لبنان.

MOHAMMED ABED / AFP لوحة إعلانية تصور صالح العاروري، القيادي البارز في حركة حماس الفلسطينية، في مدينة غزة.

وسبق للأمين العام لحزب الله أن حذر إسرائيل من مغبة الاغتيالات على الأراضي اللبنانية، نهاية آب/ أغسطس، في أعقاب تهديد باستهداف صالح العاروري، وهو مسؤول رفيع المستوى في حماس متواجد في لبنان.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها في 28 أغسطس/آب الماضي: "إن أي اغتيال إسرائيلي للبناني أو فلسطيني أو إيراني أو أي شخص آخر، يتم على الأراضي اللبنانية - سيكون هناك رد فعل شديد، ولن نسكت عنه".

وتحدث الأمين العام لحزب الله يوم الاثنين أيضًا ضد تجديد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، على الرغم من التوترات المتزايدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. مجلس الأمن الدولي في المقابل، ارتأى وجوب التصويت في الموعد المحدد (الخميس) لصالح تجديد التفويض.