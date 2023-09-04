أكد كوهين لولي العهد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والمدنية بين البلدين، بما في ذلك الدفع قدما باتفاقية التجارة الحرة

التقى وزير الخارجية إيلي كوهين، اليوم، ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في قصر القضيبية بالمنامة.

ووجه وزير الخارجية كوهين الشكر إلى ولي العهد ووالده صاحب السمو الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على قيادتهما اتفاقيات إبراهيم التي أحدثت التغيير في الشرق الأوسط وساهمت في الاستقرار الإقليمي ورخاء شعوب المنطقة.

وقال وزير الخارجية كوهين إن اتفاقيات إبراهيم هي مثال للدول الأخرى، وأن إسرائيل تتوقع توسيع دائرة السلام والتطبيع في الشرق الأوسط.

وناقش وزير الخارجية كوهين وولي العهد التحديات الإقليمية والتزام البلدين بمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف من أجل خلق أجواء تسمح بتوسيع دائرة السلام.

وأكد وزير الخارجية كوهين لولي العهد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والمدنية بين البلدين، بما في ذلك الدفع قدما باتفاقية التجارة الحرة وتعزيز المشاريع لربط الشباب الإسرائيليين والبحرينيين.