رئيس حكومة بابوا غينيا الجديدة يصل إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في مدينة القدس

وستكون السفارة الخامسة في مدينة القدس بعد سفارة الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو

وصل رئيس حكومة بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي اليوم الاثنين في زيارة إلى إسرائيل، وسيشارك خلالها غدا في فتح سفارة جديدة لبلاده في مدينة القدس، والتي ستكون السفارة الخامسة بعد الولايات المتحدة، غواتيمالا، هندوراس وكوسوفو.

Ludovic MARIN / AFP رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي

وكان في استقباله وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل والتي عبرت "عن تقديرها لدعم بلاده المتواصل لإسرائيل في الأمم المتحدة وحول قراره فتح سفارة جديدة لبلاده في الحديقة التكنلوجية في القدس".

وسيجتمع مارابي خلال زيارته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والذي يتواجد حاليا في زيارة في قبرص. وتحدث مارفا مرات عديدة بأن خطوة اقامة السفارة في القدس هي "مفهومة ضمنا" وهو مرتبط "مع الأراضي المقدسة" ويحافظ هو وزوجته على قدسية يوم السبت. ويعتبر الاثنين من المؤيدين الكبار لإسرائيل وبنظرهما تواجد ممثلية لبلادهم في مدينة القدس شرف كبير.