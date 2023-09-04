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إسرائيل: اعتقال خلية "عدائية" في القدس الشرقية

i24NEWS

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قوات الأمن الإسرائيلية خلال أعمال شغب في شعفاط بالقدس الشرقية
AHMAD GHARABLI/AFP/GettyImagesقوات الأمن الإسرائيلية خلال أعمال شغب في شعفاط بالقدس الشرقية

من المتوقع صدور لائحة اتهام تضم 12 تهمة مختلفة، اليوم الاثنين، ضد المشتبه بهم الأربعة المعتقلين، تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاما.

أفادت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" عن اعتقال خلية عدائية مقرها في شعفاط في أوائل شهر أغسطس/آب المنصرم، يشتبه في قيامها بإلقاء متفجرات وأحجار عدة مرات على القوات الإسرائيلية. كما يشتبه في تورطها في حادث إطلاق نار بالقرب من حي بسغات زئيف في القدس في شهر مارس/اذار المنصرم. 

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ومن المتوقع صدور لائحة اتهام تضم 12 تهمة مختلفة، اليوم الاثنين، ضد المشتبه بهم الأربعة المعتقلين، تتراوح أعمارهم بين  19 و21 عاما.

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