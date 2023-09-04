بعد ستة أشهر من إخلائها: أعضاء مملكة "يسر-ئيل" يقيمون مملكتهم مجددا بموقع جديد

هذه المجموعة لا تعترف بقوانين دولة إسرائيل وكانت الشرطة اخلت الموقع الذي زعموا أنه مملكتهم قبل ستة أشهر

اخلت قوات شرطة منطقة الشمال موقعا اقتحمه أعضاء "مملكة يسر-ايل" واعتقلت أربعة من أعضاء المجموعة بينهم رئيسها شاي بن دافيد، للاشتباه على أرض وبناء غير قانوني.

استولى أعضاء المجموعة بحسب "واينت" على مناطق زراعية في بلدة "روش بينا"شمالي إسرائيل وقرروا إقامة دولتهم، وذلك بعد إخلاء المنتجع الترفيهي المتروك "بيت يعاري" الذين كانوا استولوا عليه في "عيمق حيفر" وسط إسرائيل ، والذي استولوا عليه بصورة غير قانونية، وأمس توجه مفتشوا سلطة أراضي إسرائيل بعد تلقيهم شكوى من مزارعين، وطلبوا التحقق من العمليات الغير قانونية التي نفذت في المكان، لكن تم طردهم، وقال المفتشون أن أعضاء "مملكة يسر-ئيل" سيجوا المنطقة، ووضعوا فيه منزلا متنقلا وركبوا ألواح للطاقة الشمسية.

وذكر الموقع بأن المفتش وعناصر الشرطة الذين حضروا الى الموقع اليوم واجهوا رفضا من اعضاء المجموعة بالتعريف عن أنفسهم ولم يسمحوا لهم بالدخول لأنهم لا يعترفون بالقوانين الإسرائيلية، وقال مفتش رافق رجال الشرطة بأن "ثلاثة رجال وامرأة، عرف أحدهم نفسه بأنه ملك المملكة، وادعى اننا نقتحم الحدود ورفض التعريف عن نفسه وعاد الى الموقع، اضطررنا الى اقتحام المكان بمرافقة رجال شرطة أخرين".

أعضاء "المملكة" لا يعترفون بقوانين الدولة وقوانينها ويزعمون أن للموقع يوجد قوانين خاصة ويمكن الدخول اليه بعد تنسق، وطلبوا من رجال الشرطة عدم العودة، موضحين أنه يجب التوجه اليهم عن طريق وزارة الخارجية، واضافوا بأن كل من يتسلل الى منطقتهم سيواجه بدعوى مالية بالملايين.