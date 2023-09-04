من البحرين وزير الخارجية الإسرائيلي لـ i24NEWS : "أعتقد أن الدول ترى النتيجة العظيمة لاتفاقيات إبراهيم"

كوهين"سنعمل في كل هذه المجالات معًا من أجل زيادة حجم التجارة والاستثمار بشكل كبير بين الدول. هناك إمكانات هائلة، وهدفي هو تحقيقها".

قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، اليوم الإثنين، لـ i24NEWS من البحرين: "أعتقد أن جميع دول المنطقة ترى النتيجة العظيمة لاتفاقيات إبراهيم: في السياحة والاستثمارات، والأهم من ذلك، بين الناس"وتابع"أعتقد أن الرسالة هي أننا نبني الجسر للجيل القادم. وهذا يوم تاريخي نفتتح فيه سفارتنا هنا في المنامة".

وأشار كوهين إلى أن "هذا أحد الأهداف الرئيسية لزيارتي هنا، لذلك أحضرت معي وفدا تجاريا كبيرا يضم أكثر من 30 رجلا يتعامل مع قطاعات مختلفة: التكنولوجيا المتقدمة والزراعة والاستثمار والعقارات، وافتتاح سفارة إسرائيل لدى البحرين"وأضاف"سنعمل في كل هذه المجالات معًا من أجل زيادة حجم التجارة والاستثمار بشكل كبير بين الدول. هناك إمكانات هائلة، وهدفي هو تحقيقها".

وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع مع الرياض، امتنع كوهين عن التعليق. ومع ذلك، من المرجح أن تستمر الدبلوماسية الإسرائيلية في نهجها الاستباقي.

جاءت زيارة كوهين إلى البحرين تمتد 24 ساعة بعد توقف دام تسعة أشهر عن الرحلات الرسمية، وتأتي الزيارة في أعقاب تعثر دبلوماسي وقع مؤخرا نتيجة لإعلانه عن لقاء مع وزير الخارجية الليبي، وتسبق اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية.

في حين ظلت العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والبحرين مرنة على الرغم من التقلبات السياسية المختلفة منذ عام 2020، فإن العلاقات الدبلوماسية لم تكن دائمًا سلسة.

ومع ذلك، عند وصول كوهين إلى مطار المنامة، أمس الأحد، استقبل وزيرا خارجية البلدين بعضهما البعض بحرارة، مما يعكس روح التعاون المتجددة. ومع مرور 24 ساعة فقط على الزيارة، كانت لدى كوهين مصلحة راسخة في تسريع هجومه الساحر. تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن الدعم لاتفاقيات إبراهيم في البحرين قد تضاءل.

ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالزيارة الرسمية المقبلة إلى الخليج، حيث سيسافر إلى أبو ظبي في غضون ثلاثة أشهر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حيث قد يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.