تقرير: وزراء إسرائيليون طلبوا المشاركة في مؤتمر لليونيسكو في السعودية

الوزراء سحبوا طلب المشاركة بعد توجه أمريكي حتى لا يحرجوا السعوديين نظرا لتقدم الاتصالات لابرام اتفاق تطبيع بالعلاقات

ذكرت القناة الاسرائيلة "13" أنه في أعقاب الضجة التي أثارها الكشف عن لقاء كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ألغت السعودية زيارة مخطط لها لوزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين ووزراء آخرين.

وبحسب التقرير، كن من المتوقع عقد مؤتمر خاص لليونيسكو في السعودية، وبعد جهود عديدة حصلت إسرائيل على دعوة لوزير الخارجية ايلي كوهين والوزير يوآف كيش للمشاركة في الحدث، الا أن السعودية وضعت صعوبات كبيرة على وصولهم ولم توفر لهم التأشيرات المطلوبة.

مسؤولون سياسيون إسرائيليون كبار قالوا إنه بعد طلب من الأمريكيين ، وزارة الخارجية سحب الدعوات، أي أن الوزراء الإسرائيلين لن يشاركوا- انما فقط خبراء إسرائيليون.

وذكر خلال المحادثة مع الأمريكيين قيل للمسؤولين الإسرائليين أنه بالذات بسبب التقدم الاتصالات بين إسرائيل والسعودية- الطلب لإدخال وزراء إسرائيليين إلى أراضيها يضعها في موقف معقد. ولذلك اتفق أنه بدل أن لا يسمح السعوديون بدخول الوزراء، إسرائيل ستعلن عن سحبها طلب الدعوة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن "هذا ليس الوقت، هذا مبكر جدا".