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إسرائيل: احباط محاولة طعن شرطي في مدينة القدس

i24NEWS

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ضباط الشرطة الإسرائيلية عند أحد مخارج الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس.
Olivier Fitoussi/Flash90ضباط الشرطة الإسرائيلية عند أحد مخارج الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس.

المنفذة، وهي امرأة عربية، حاولت تنفيذ عملية طعن عند باب الأسباط بالقرب من الحرم القدسي، وفي أعقاب الاعتقال، اشتبكت ضباط الشرطة والعديد من المصلين

ألقي القبض على منفذة عملية طعن، مساء اليوم الاثنين، في القدس بعد محاولتها طعن شرطي في البلدة القديمة للقدس، وتمكنت الشرطة من القبض عليها في مكان الحادث، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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وبحسب التقارير، فإن المنفذة، وهي امرأة عربية، حاولت تنفيذ عملية طعن عند باب الأسباط بالقرب من الحرم القدسي، وفي أعقاب الاعتقال، اشتبكت ضباط الشرطة والعديد من المصلين في الحرم القدسي بعد الحادث، وفقا لتقارير فلسطينية.

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