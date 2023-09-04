قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ناقشوا باجتماع سري التداعيات الأمنية لاتفاق تطبيع محتمل مع السعودية

على خلفية الاتفاق المتوقع مع السعودية، مسؤول إسرائيلي يصرح الليله أن "نتنياهو ملتزم بأمن إسرائيل ولن يضحي بأمنها"

اجتمع كل من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي مع رئيس الموساد ددي برنياع ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي الشهر الماضي خلال نقاش سري في مكتب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بخصوص التداعيات الأمنية للتطبيع مع السعودية.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" جرى النقاش على خلفية استمرار الاتصالات بين الإدارة الأمريكية والسعودية حول موضوع التطبيع، والذي استمر أيضا خلال الأسابيع الأخيرة- بما يشمل الزيارة المتوقعة لمسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض بيرت مكجورك الى السعودية. ووفقا لمصادر مطلعة على فحوى هذه المباحثات الأمنية السرية، أيضا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجري نقاش حول الموضوع، وذلك في أعقاب الأسئلة التي تأتي حول طلب النووي السعودي لدائرة وقود مستقل.

وعلى صعيد متصل تطرق مسؤول سياسي إسرائيلي اليوم الى عدد من المواضيع بين اتفاق التطبيع مع السعودية وطلب المملكة طاقمة نووية مدنية في إطاره "نتنياهو ملتزم بأمن إسرائيل ولن يتم التضحية بأمنها". واضاف المسؤول بأن القضية الفلسطينية التي يشملها الاتفاق "لن نقوم بأي شيئ يمكن أن يمس بمصالح إسرائيل، سنعرف كيف نحل القضية الفلسطينية، السعودية دولة عربية هامة مع بنية تحتية هامة جدا لدولة إسرائيل، وهي ترتبط مع كل المنطقة، سيكون لذلك تأثيرات أمنية كبيرة".