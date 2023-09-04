السفير الإسرائيلي لدى الأردن يسلم أوراق اعتماده

من المتوقع ان يسلم روجيل راحمان قريبا اوراق اعتماده للعاهل الاردني

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن السفير الإسرائيلي الجديد في عمان سلم اليوم نسخة من أوراق تعيينه الى الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الديبلوماسية بالوكالة السفير حازم الخطيب.

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وبحسب ذلك فإن السفير روجيل بن موشيه راحمان الذي عين في نيسان /ابريل الماضي إصبح سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومن المتوقع أن يقدم قريبا أوراق اعتماده للعاهل الأردني عبد الله الثاني وبالتالي تبدأ فترة ولايته رسميا.

وعلى صعيد متصل جرى في قصر بسمان الأحد مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعينين في الأردن، حيث تقبل العاهل الأردني أوراق اعتماد كل من سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، وسفير جمهورية التشيك اليكساندر سبوريش، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور بيرترام فون مولتكه، وسفير البوسنة والهرسك الدكتور سلافكو ماتانوفيتش.

كما تقبل العاهل الأردني أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأميركية يائل لمبرت، وسفير الاتحاد الأوروبي بيير - كريستوف تشاتزيسافاس، والسفير غير المقيم لجمهورية البيرو خوسيه بيتانكورت.