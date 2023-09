السفير الإسرائيلي لدى الأردن يسلم أوراق اعتماده

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن السفير الإسرائيلي الجديد في عمان سلم اليوم نسخة من أوراق تعيينه الى الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الديبلوماسية بالوكالة السفير حازم الخطيب.

