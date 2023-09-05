إسرائيل: الائتلاف والمعارضة يرفضان صفقة يتسحاق هرتسوغ لخطة الإصلاح القضائي

ياريف ليفين"إنه لا يغير الشيء الأساسي المطلوب بتغيير لجنة اختيار القضاة".وتابع "من وجهة نظرنا هذه ليست تسوية جمهورنا يشعر بخيبة أمل"

رفض وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية ياريف ليفين الخطوط العريضة لخطة الإصلاح القضائي التي وضعها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وبحسب عضو كبير في الائتلاف، حصل على ضوء أخضر من نتنياهو: "إنه لا يغير الشيء الأساسي المطلوب بتغيير لجنة اختيار القضاة".وتابع "من وجهة نظرنا هذه ليست تسوية، جمهورنا يشعر بخيبة أمل"بحسب ما أورده موقع" واي نت"

وقال وزير العدل ياريف ليفين، صباح اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع إذاعة "كول باراما" إنه "من المستحيل الموافقة على اقتراح التسوية الجديد" الذي صاغه الرئيس يتسحاق هرتسوغ - كجزء من المحادثات غير المباشرة بين ممثلي حزب الليكود والمعسكر الوطني "هذا لا يغير الأمر الأساسي الذي يتطلبه تغيير لجنة اختيار القضاة"

وكان مسؤول كبير في الائتلاف الحكومي قد قال أمس الإإثنين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الرئيس الضوء الأخضر لمواصلة الوساطة - بشرط حصوله على موافقة المعارضة". وأضاف أن "ليفين سيوافق على تجميد التشريع لمدة عام ونصف، وهو أحد أقسام المخطط، بشرط الاتفاق على تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة – وهو أمر متوقع" في ما عارضه رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس وممثلون آخرون للمعارضة، وعلى رأسهم زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي لم يشارك على الإطلاق في المحادثات

وفي السياق طلب نتنياهو من هرتسوغ نشر الخطوط العريضة لخطته أمام الجمهور، لكنه قوبل بالرفض. وقال يتسحاق هرتسوغ إنه لن يوافق على نشر المخطط إلا بعد حصوله على موافقة المعارضة عليه.