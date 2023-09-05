بوريل يؤكد أن دبلوماسيا سويديا من الاتحاد الأوروبي معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم

بوريل:"الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس الذي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم"

أكد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس الذي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم.

ولدى وصوله إلى اجتماع غير رسمي لوزراء التنمية في الاتحاد الاوروبي في قادس الإسبانية، قال بوريل لصحافيين إن بروكسل تضغط من أجل إطلاق سراح الدبلوماسي البالغ 33 عاما.