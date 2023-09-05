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بوريل يؤكد أن دبلوماسيا سويديا من الاتحاد الأوروبي معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم

i24NEWS - AFP

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نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل
Kenzo TRIBOUILLARD / AFPنائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل

بوريل:"الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس الذي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم"

أكد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس الذي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم.

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ولدى وصوله إلى اجتماع غير رسمي لوزراء التنمية في الاتحاد الاوروبي في قادس الإسبانية، قال بوريل لصحافيين إن بروكسل تضغط من أجل إطلاق سراح الدبلوماسي البالغ 33 عاما.

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