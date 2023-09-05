تقرير: التغيير في السلطة الفلسطينية مستمر مع خطط تعديل عدة وزارات

سيتم إجراء تعديل وزاري في السلطة الفلسطينية"، مضيفاً أن"التعديلات ستكتمل قبل انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، الذي سينتهي باختيار لجنة مركزية جديدة ومجلس "ثوري"

قال مصدر فلسطيني لصحيفة"الشرق الأوسط" إنه سيتم إجراء تعديل وزاري في السلطة الفلسطينية"، مضيفاً أن"التعديلات ستكتمل قبل انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، الذي سينتهي باختيار لجنة مركزية جديدة ومجلس "ثوري". وسيكون الهدف هو التخطيط "لمرحلة ما بعد الرئاسة".

وأشار المصدر إلى أن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية سبقى في منصبه، على الرغم من وجود خطة لإجراء تعديل وزاري كامل. وكانت الاستقالة الأولى قد قدمها بالفعل وزير التربية والتعليم مروان مسعود محمد عورتاني، وأوكلت مسؤولياتها إلى وزير التعليم العالي محمود أبو مويس.

ووصف عورتاني "خلافاته العميقة"مع اشتية، ما أثر على "بيئة العمل"، بحسب رسالة الاستقالة التي اطلعت عليها "الشرق الأوسط" وجاء التعديل التعليمي وسط خلافات مع النقابات وبدء العام الدراسي.

وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط" إنه من المتوقع أن تبدأ التغييرات هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكتمل بنهاية عام 2023، مشيرة إلى أن العملية ستشمل اختيار قيادة جديدة لحركة فتح التي تحكم السلطة الفلسطينية.

وفي الشهر المنصرم، أعلن محمود عباس عن تقاعد العديد من سفراء السلطة الفلسطينية، فضلا عن إقالة المحافظين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أصدر قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية لاختيار المرشحين الجدد.