إسرائيل: ارتفاع بنسبة 30 في المئة في الحالات اليومية بكورونا خلال أسبوع واحد

بلغ هذا العدد في المتوسط ​​104 حالات جديدة يوميا، بزيادة قدرها حوالي 30 في المئة. ومع ذلك، أفادت الوزارة أن عدد المرضى في المستشفيات انخفض،

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الاثنين، إنه تم تسجيل ما معدله 136 إصابة جديدة بوباء كورونا يوميا خلال الأسبوع المنصرم، وفي الأسبوع السابق، بلغ هذا العدد في المتوسط ​​104 حالات جديدة يوميا، بزيادة قدرها حوالي 30 في المئة. ومع ذلك، أفادت الوزارة أن عدد المرضى في المستشفيات انخفض، حيث استقبلت المستشفيات الإسرائيلية 42 مريضا في حالة خطيرة و20 في حالة متوسطة.

واختبر غالبية المرضى المصابين أنفسهم باستخدام الاختبارات الذاتية، مما يجعل من الصعب تتبع معدلات الإصابة. ولهذا السبب طلبت وزارة الصحة من المستشفيات إجراء اختبارات PCR بشكل منهجي اعتبارًا من هذا الأسبوع للسماح للسلطات الصحية بمراقبة التلوث بشكل فعال.

وأشار مستشفى أسوتا في أشدود، أمس الاثنين، إلى أن البديل BA.2.86، المعروف باسم متغير “بيرولا”، يشكل أكثر من 16 في المئة من حالات وباء كورونا في إسرائيل. ويحتوي هذا المتغير على عشرات الطفرات التي لا تستطيع التطعيمات والالتهابات السابقة مكافحتها دائما، بحسب الدراسات الأولية التي تشير إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذا المتغير أكثر خطورة من سابقاته.

ولا يبدو أيضًا أن متغير "بيرولا" ينتشر بسرعة، على الرغم من أن بعض الباحثين أشاروا إلى أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول حتى يصل إلى ذروة معدل الإصابة.