اعتقال إسرائيليين بتهمة تهريب أسلحة ومتفجرات من الأردن جندتهما حركة الجهاد

تم القبض على سامر فريد غانم كنوح وأسامة نسيم غازي حاروف بعد أن تم التعرف عليهما أثناء قيامهما بتهريب ذخيرة على الحدود الأردنية”.

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، أمس الاثنين، أنه تم اعتقال مواطنين إسرائيليين يعيشان في شمال الضفة الغربية شهر أغسطس/آب المنصرم، للاشتباه في قيامهما بتهريب متفجرات وأسلحة من الأردن.

وتم تقديم لائحة اتهام ضدهم، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة المركزية في الناصرة من قبل مكتب المدعي العام لواء الشمال.

وأشار البيان إلى أنه “في العملية المشتركة التي قام بها الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، في أوائل أغسطس 2023، تم اعتقال مواطنين إسرائيليين يعيشان في منطقة طولكرم، وكانا متورطين في تهريب عبوات ناسفة عادية وأسلحة أخرى من الحدود الأردنية" وأضاف البيان أنه "تم اعتقال شخص آخر من منطقة طولكرم معهم"وتابع البيان أن "المعتقلان الإسرائيليان هما سامر فريد غانم كنوح مواطن إسرائيلي، يسكن في منطقة طولكرم، من سكان قلنسوة في إسرائيل وأسامة نسيم غازي حاروف، مواطن إسرائيلي، من سكان اكتابا/طولكرم، معروف بعلاقاته مع الإرهابيين".

وافاد البيان أنه“بتاريخ 3/8/2023، وفي نشاط الوحدة المركزية لشرطة منطقة الشمال ومقاتلي الهجال بالتعاون مع منطقة الوسط، تم القبض على سامر فريد غانم كنوح وأسامة نسيم غازي حاروف بعد أن تم التعرف عليهما أثناء قيامهما بتهريب ذخيرة على الحدود الأردنية”.

وعثر بحوزة المشتبه بهم، بحسب قوات الأمن، على أربع ذخيرة عادية وأربعة بنادق. وكجزء من التحقيق المشترك الذي أجراه الشاباك والشرطة الإسرائيلية، تم الكشف عن أن المواطنين الإسرائيليين تم تجنيدهما من قبل نشطاء حركة الجهاد الإسلامي الإرهابية من مخيم جنين للاجئين.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق عن "تورطهم في نقل أسلحة وأموال إلى العناصر الإرهابية في مخيم نور شمس للاجئين"، مع العلم أنها كانت مخصصة للعمل العدائي. كما أخبروا التحقيق عن التخطيط لنشاط عدائي آخر كشفه لهم الناشطون في نور شمس”.

ويقع مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية. وفي وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، اندلعت اشتباكات هناك خلال غارة للجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 21 عامًا.