هبوط اضطراري لطائرة كانت متجهة من تل أبيب إلى لندن في صربيا

"تؤكد الشركة أن الرحلة من تل أبيب إلى لندن اضطرت إلى الهبوط في بلغراد بسبب مشاكل مع أحد الركابن السلامة والأمن الركاب وطاقم الطائرة هي الأولوية القصوى للشركة."

هبطت طائرة اضطراريا في صربيا كانت متجهة من تل أبيب إلى لندن، اليوم الثلاثاء، بعد أن هاجم أحد الركاب أفراد الطاقم وحاول فتح أحد أبواب الطوارئ في منتصف الرحلة، حاليا الركاب موجودون في صربيا ومن المتوقع أن يسافروا إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من اليوم. الثلاثاء.

وفي السياق ردت شركة Wizz Air على الحادث قائلة: "تؤكد الشركة أن الرحلة من تل أبيب إلى لندن اضطرت إلى الهبوط في بلغراد بسبب مشاكل مع أحد الركاب. وتدير الشركة رحلة الربط لجميع الركاب إلى لندن. السلامة والأمن الركاب وطاقم الطائرة هي الأولوية القصوى للشركة."

وتأسف الشركة للإزعاج الناجم عن هذا القيد غير المتوقع.