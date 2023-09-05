رئيس مجلس المستشارين بالمغرب سيجري محادثات مع مسؤولين فلسطينيين

وأشار البيان المجلس (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إلى أن محادثات تأتي على هامش زيارة لميارة البحر الأبيض المتوسط بدأها بالأردن وتشمل فلسطين وإسرائيل.

كشف مجلس المستشارين المغربي، في بيان له أمس الإثنين، أن رئيسه النعم ميارة سيجري محادثات ثنائية مع مسؤولين فلسطينيين، الثلاثاء.

وأشار البيان المجلس (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إلى أن محادثات تأتي على هامش زيارة لميارة البحر الأبيض المتوسط بدأها بالأردن وتشمل فلسطين وإسرائيل.

وقال البيان إن "هذه الزيارة ستكون فرصة سيعقد خلالها رئيس مجلس المستشارين، محادثات ثنائية مع كل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية".

وأردف البيان، أن المباحثات ستهدف إلى “تعزيز العمل البرلماني المشترك وتقوية التعاون الثنائي بين المغرب وفلسطين، في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتهدف زيارة المسؤول المغربي أيضا إلى التأكيد على مواصلة سبل دعم القضية الفلسطينية وتجديد تأكيد المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، على الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشـريف، ورفض كل مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، حسب البيان.

وكان قد عقد رئيس مجلس المستشارين المغربي "النعم ميارة" مع رئيسي مجلس الأعيان والنواب الأردنيين فيصل الفايز وأحمد الصفدي، في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، مباحثات برلمانية تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.