غانتس يرفض دعوة نتنياهو للانضمام إلى مفاوضات الإصلاح القضائي دون شروط مسبقة

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، من المعارض ورئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس، على تنحية أي شروط مسبقة جانبا والدخول في مناقشات للتوصل إلى تسوية قضائية.

وشدد نتنياهو، في رسالة مسجلة، على رغبة الأمة في التوصل إلى اتفاقات بين الجانبين، وقال: "لتحقيق هذه الاتفاقات، لا بد من خطوة واحدة بسيطة: وضع كافة المتطلبات والعقبات جانباً، والجلوس إلى الطاولة، والدخول في الحوار".

ورفض غانتس، بعد لحظات فقط من طلب نتنياهو دعوته، وقال على موقع إكس تويتر سابقا، “إن مواطني إسرائيل والجيش الإسرائيلي بحاجة إلى التماسك والوحدة”.