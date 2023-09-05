غانتس يرفض دعوة نتنياهو للانضمام إلى مفاوضات الإصلاح القضائي دون شروط مسبقة

وشدد نتنياهو، على رغبة الأمة في التوصل إلى اتفاقات بين الجانبين، وقال: "لتحقيق هذه الاتفاقات، لا بد من خطوة واحدة بسيطة: وضع كافة المتطلبات والعقبات جانباً

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، من المعارض ورئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس، على تنحية أي شروط مسبقة جانبا والدخول في مناقشات للتوصل إلى تسوية قضائية.

وشدد نتنياهو، في رسالة مسجلة، على رغبة الأمة في التوصل إلى اتفاقات بين الجانبين، وقال: "لتحقيق هذه الاتفاقات، لا بد من خطوة واحدة بسيطة: وضع كافة المتطلبات والعقبات جانباً، والجلوس إلى الطاولة، والدخول في الحوار".

ورفض غانتس، بعد لحظات فقط من طلب نتنياهو دعوته، وقال على موقع إكس تويتر سابقا، “إن مواطني إسرائيل والجيش الإسرائيلي بحاجة إلى التماسك والوحدة”.

https://twitter.com/i/web/status/1699106841156886551 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقبل الرفض، ذهب نتنياهو إلى توجيه دعوة لفريق غانتس للجلوس مع فريقه في صباح اليوم التالي. وشدد نتنياهو على أن "هذا هو ما تتوقعه غالبية السكان الإسرائيليين: مناقشات بناءة تؤدي إلى اتفاقيات".

وتأتي رسالة رئيس الوزراء بعد اجتماع مسائي مع وزير العدل ياريف ليفين، حيث ورد أنهما ناقشا خلاله اقتراح الرئيس اتسحاق هرتسوغ الأخير للتوصل إلى تسوية قضائية.

ومع ذلك، أعرب ليفين عن شكوكه بشأن الإطار المقترح في وقت سابق من اليوم، ووصفه بأنه "مستحيل".

وتأتي دعوة نتنياهو بعد يوم واحد من إعلان القناة 12 أن المناقشات جارية بين الائتلاف الحاكم في إسرائيل والمعارضة، بوساطة الرئيس إسحاق هرتسوغ، بشأن الإصلاحات القضائية التي تقترحها الحكومة.

وذكر التقرير أن مصادر من مقر الرئيس أشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى استعداده لدراسة اقتراح هرتسوغ.