الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يشن عملية في جنين ووقوع اشتباكات

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال اسبوعين التي تدخل فيها القوات إلى مخيم اللاجئين في الضفة الغربية، بعد انقطاع دام شهرين

أفاد الجيش الإسرائيلي في اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصا يشتبه في تورطه بعمليات عدائية أثناء عمله داخل مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.

وأشارت التقارير إلى أن الاعتقال تم في منزل المشتبه به ودون مقاومة.

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال اسبوعين التي تدخل فيها القوات إلى مخيم اللاجئين في الضفة الغربية، بعد انقطاع دام شهرين عقب انتهاء العملية الاسرائيلية في المدينة في شهر يوليو/تمّوز.

وتتواصل المواجهات بين القوات ومسلحين فلسطينيين، بحسب تقارير فلسطينية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مشتبها به وانسحبت من المخيم بحلول الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت المحلي.

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وعلى الرغم من أن المشتبه به لم يقاوم الاعتقال، إلا أنه كان لا يزال هناك اشتباكات بالأسلحة النارية بين الجيش الإسرائيلي ومسبحين في مخيم جنين للاجئين عندما دخل جيش الدفاع الإسرائيلي وعندما بدأ عملية الخروج.

وذكرت تقارير فلسطينية أن المشتبه به الذي تم اعتقاله هو محمد نانجيا من كتائب الأقصى، رغم أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد هذه الهوية بعد.