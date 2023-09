الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يشن عملية في جنين ووقوع اشتباكات

أفاد الجيش الإسرائيلي في اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصا يشتبه في تورطه بعمليات عدائية أثناء عمله داخل مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.

وأشارت التقارير إلى أن الاعتقال تم في منزل المشتبه به ودون مقاومة.

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال اسبوعين التي تدخل فيها القوات إلى مخيم اللاجئين في الضفة الغربية، بعد انقطاع دام شهرين عقب انتهاء العملية الاسرائيلية في المدينة في شهر يوليو/تمّوز.

وتتواصل المواجهات بين القوات ومسلحين فلسطينيين، بحسب تقارير فلسطينية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مشتبها به وانسحبت من المخيم بحلول الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت المحلي.