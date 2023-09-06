مقتل الشقيقين يحيى وعمر سعدي بجريمة إطلاق نار بقرية أبو سنان شمال إسرائيل

الجريمة ارتكبت من مسافة صفر في حقل زيتون وتشتبه الشرطة بامكانية ارتباطها بالجريمة التي قتل بها أربعة قبل اسبوعين

شلال الدم في المجتمع يتواصل ويرفع عدد ضحايا الجريمة الى 169 شخصا، وذلك في أعقاب مقتل الشقيقين يحيى وعمر سعدي بسنوات العشرين من عمرهما من قرية جديدة المكر، واللذين قتلا بجريمة إطلاق نار خلال تواجدهما بمركبتهما في حقل زيتون قرب بلدة أبو سنان شمال إسرائيل.

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وذكرت الشرطة أنه تم إطلاق النار عليهما من مسافة صفر وهي تفحص امكانية الاشتباه بأن الجريمة ارتكبت على خلفية الانتقام لمقتل أربعة من قرية أبو سنان قبل أسبوعين.

وقال مسعفو نجمة داوود الحمراء الذين وصلوا الى المكان :"عندما وصلنا الى المكان وجدنا مركبة تواجد بها شابين بسنوات الثلاثين من عمرهما فاقدين للوعي ويعانيان من جروح بالغة، قمنا بالفحوصات الطبية المطلوبة، ولم تكن لديهم علامات حياة ما اضطرنا للإعلان عن وفاتهما".

بعد الجريمة في قرية أبو سنان أعلنت جمعية "مبادرات إبراهيم" أن عدد القتلى بلغ 169 عربيا فقدوا حياتهم عام 2023 بظروف مرتبطة بالعنف والجريمة، بينهم 160 مواطنا وتسعة ليسوا مواطنين، في حين أن عدد القتلى في نفس الفترة من العام الماضي بلغ 75 ضحية.