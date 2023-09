مقتل الشقيقين يحيى وعمر سعدي بجريمة إطلاق نار بقرية أبو سنان شمال إسرائيل

شلال الدم في المجتمع يتواصل ويرفع عدد ضحايا الجريمة الى 169 شخصا، وذلك في أعقاب مقتل الشقيقين يحيى وعمر سعدي بسنوات العشرين من عمرهما من قرية جديدة المكر، واللذين قتلا بجريمة إطلاق نار خلال تواجدهما بمركبتهما في حقل زيتون قرب بلدة أبو سنان شمال إسرائيل.

