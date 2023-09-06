وعُرضت الأسلحة النادرة لأول مرة في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، بحضور إيلي إسكوسيدو، مدير هيئة الآثار الإسرائيلية والباحثين

أفادت سلطة الآثار الإسرائيلية، أنها اكتشفت مخبأ لأربعة سيوف رومانية بمنطقة البحر الميت وهي محفوظة بشكل ممتاز وعمرها 1900 عام بالإضافة إلى سلاح مسنن في شق في كهف في محمية عين جدي الطبيعية، وأوضحت أن هذه الأسلحة "قد تم إخفاؤها من قبل متمردين يهود، بعد أن تم الاستيلاء عليها من الجيش الروماني كغنيمة"، وقال الباحثون "من النادر العثور على سيف واحد - فكيف أربعة؟ إنه حلم! لم لنصدق ذلك في الأول".

Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority اكتشف باحثون من هيئة الآثار الإسرائيلية وجامعة آرييل مخبأ نادرًا للأسلحة الرومانية في كهف بصحراء يهودا

وعُرضت الأسلحة النادرة لأول مرة في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، بحضور إيلي إسكوسيدو، مدير هيئة الآثار الإسرائيلية والباحثين. ويأتي هذا المؤتمر في إطار إطلاق كتاب "دراسات جديدة في آثار صحراء يهودا: أوراق مجمعة"، المخصص للاكتشافات الأثرية الجديدة المكتشفة في مشروع مسح الصحراء.

وكان قد زار مركز العلوم وأبحاث الكهوف في الجامعة العبرية في القدس، ومصور هيئة الآثار الإسرائيلية شاي هاليفي، الكهف لتصوير النقش العبري القديم المكتوب على الهوابط باستخدام تصوير متعدد الأطياف قد يكون قادرًا على فك أجزاء إضافية من النقش غير مرئية بالعين المجردة.

وأثناء تواجده في الطابق العلوي من الكهف، اكتشف آساف جاير بيلومًا رومانيًا محفوظًا جيدًا للغاية - وهو سلاح ذو عمود في شق ضيق عميق. كما عثر أيضًا على قطع من الخشب المشغول في مكان مجاور تبين أنها أجزاء من أغماد السيوف.

وأبلغ الباحثون فريق المسح الأثري التابع لسلطة الآثار الإسرائيلية، الذين يقومون بمشروع علمي منهجي في كهوف صحراء يهودا (بحسب الاسم الإسرائيلي وفلسطينيا يطلق عليها برية الخليل)، بهذا الاكتشاف.

Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority اكتشف باحثون من هيئة الآثار الإسرائيلية وجامعة آرييل مخبأ نادرًا للأسلحة الرومانية في كهف بصحراء يهودا

وبادرت به سلطة الآثار الإسرائيلية، وبالتعاون مع وزارة التراث ومكتب الآثار التابع للإدارة العسكرية في الضفة الغربية، تم خلال السنوات الستة الماضية التحقيق في مئات الكهوف، و24 حفريات أثرية. تم تنفيذها في كهوف مختارة بهدف إنقاذ البقايا الأثرية من أيدي اللصوص.

كما تم العثور في الشق على شرائط جلدية ولقى خشبية ومعدنية تابعة للأسلحة. كانت للسيوف مقابض جيدة الصنع مصنوعة من الخشب أو المعدن. كان طول نصال السيوف الثلاثة 60-65 سم، وأبعادها تحددها على أنها سيوف سباثا رومانية، والرابع أقصر بـ ج. يبلغ طول النصل 45 سم، ويُعرف بأنه سيف ذو الحلق الحلقي.

Dafna Gazit / Israel Antiquities Authority تم العثور على سلاح بيلوم العمودي في الكهف

وتمت إزالة السيوف بعناية من الشق الموجود في الصخر ونقلها إلى مختبرات هيئة الآثار الإسرائيلية التي يتم التحكم في مناخها لحفظها وصيانتها. أكد الفحص الأولي للمجموعة أنها كانت سيوفًا عادية استخدمها الجنود الرومان المتمركزون في تلك المنطقة في الفترة الرومانية.