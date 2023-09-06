البيت الأبيض يؤكد وجود وفد أمريكي في السعودية لبحث حرب اليمن والتطبيع مع إسرائيل

وتابع سوليفان، أن الفريق "موجود حاليا في الرياض لمناقشة مساعي التطبيع مع إسرائيل إضافة إلى مجموعة أوسع من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب المستمرة في اليمن"

أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، مساء أمس الثلاثاء، عن وجود وفد أمريكي في السعودية لبحث مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، وأهمها الحرب في اليمن وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال جيك سوليفان، إن "مبعوث الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، انضما إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الموجود حاليا في الرياض".

وتابع سوليفان، في إفادة صحفية، أن الفريق "موجود حاليا في الرياض لمناقشة مساعي التطبيع مع إسرائيل إضافة إلى مجموعة أوسع من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب المستمرة في اليمن".

وأردف متحدث البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تسعى إلى "تعميق" الهدنة القائمة في اليمن منذ ما يقرب من عامين والتوصل إلى "سلام دائم" في اليمن، وأضاف أن "بريت سيجتمع لاحقا مع ولي عهد البحرين (الأمير سلمان بن حمد آل خليفة)، ويتحدث مع الفلسطينيين حول مجموعة من القضايا تتعلق بالملف الإسرائيلي الفلسطيني".

وأردف: "سيكون التطبيع أحد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".