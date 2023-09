وقعت عملية طعن عند باب الخليل في القدس الشرقية، مساء الأربعاء، أسفرت عن مصابين بحالة حرجة، ووفقا للقناة 12 هنالك بالإضافة مصابان بالصدمة أما منفذ الهجوم فهو من سكان القدس الشرقية وعمره 17 عاما.

أفاد الناطق باسم نجمة داود الحمراء في بيان عاجل أنه "عند الساعة 3:23 بعد الظهر، ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس، حول تعرض رجل للطعن قرب باب الخليل في القدس. ووصل المسعفون الطبيون في نجمة داود الحمراء الى المكان على الفور وباشروا بتقديم العلاج الطبي لرجل في الخمسينيات من عمره في حالة حرجة، لكنه بكامل وعيه.

وبحسب بيان الشرطة، فقد تم قبل قليل إخلاء مصاب من مكان الهجوم وهو في حالة خطيرة (بحسب مصادر طبية) بعد تعرضه للطعن. كما تم إخلاء شخص آخر أصيب بجروح طفيفة نتيجة الهجوم من مكان الحادث لتلقي العلاج الطبي.

وتم اعتقال المشتبه به في هجوم الطعن، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عاما من سكان القدس الشرقية، بالقرب من مكان الهجوم من قبل حراس الأمن وضباط الشرطة في منطقة القدس واقتيد للاستجواب. وصادرت الشرطة السكين الذي نفذ به الهجوم.

وصلت إلى مكان العملية قوات كبيرة من الشرطة يتقدمهم مفوض الشرطة يعكوف شبتاي وقائد منطقة القدس.

