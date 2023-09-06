العراق: أكثر من 22 مليون زائر يحيون أربعينية الإمام الحسين في كربلاء

حيث تعد الذكرى من أبرز الأحداث الدينية لدى الشيعة، وتتنقل في الساحة مواكب يقيمها رجال يرتدون ملابس سوداء، رافعة أعلاما سوداء ولافتات تحمل صور الإمام الحسين.

لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين التي تسجّل، اليوم الأربعاء، ذروتها لهذا العام، أكثر من 22 مليون زائر شيعي من عموم العراق وخارجه إلى مدينة كربلاء، حيث تعد الذكرى من أبرز الأحداث الدينية لدى الشيعة، وتتنقل في الساحة مواكب يقيمها رجال يرتدون ملابس سوداء، رافعة أعلاما سوداء ولافتات تحمل صور الإمام الحسين.

ومن جهتها أعلنت العتبة العباسية، اليوم الأربعاء، أن "العدد الكلي لزائري أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء المقدسة بلغ 22,019,146 زائر" هذا العام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وشكّل الإيرانيون غالبية بين الأجانب، مع مشاركة أربعة ملايين إيراني في إحياء الذكرى، وفق ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن مسؤول إيراني، في العام 2022، شارك في إحياء الذكرى حوالى 21 مليون زائر، وفقا لإحصاءات رسمية. وكان عدد الزوّار الإيرانيين حينها ثلاثة ملايين زائر، من بين خمسة ملايين أجنبي توافدوا للعراق.

وتمثّل ذكرى الأربعين إحدى أكبر التجمّعات الدينية في العالم، يحيي خلالها المسلمون الشيعة الذين يشكّلون أكثرية في العراق ذكرى يوم الأربعين على مقتل الإمام الحسين في واقعة الطف عام 680 ميلادي.

ورغم درجات الحرارة العالية التي تتجاوز الأربعين درجة مؤية، يحتشد الزوّار حول مرقدي الإمامين الحسين وأخيه العباس، وسط المدينة، ثمّ لأداء الصلاة داخل المرقدين، وفقا لمصوّر في فرانس برس.