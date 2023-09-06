طائرة على متنها ركاب إسرائيليون تهبط اضطراريا في ماليزيا

تواصل وزارة الخارجية العمل لصالح المواطن الإسرائيلي في مثل هذه الحالات الاستثنائية، منذ اللحظة التي أصبح فيها خبر الحادث معروفا،

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران الامارات على متنها 12 ركابا إسرائيليا إلى هبوط اضطراري في ماليزيا، صباح اليوم الأربعاء، الرحلة رقم 354 كانت متجهة من دبي إلى سنغافورة عندما تعرضت لظروف مناخية قاسية واضطرت إلى التوقف غير المجدول.

وأثناء وجودهم على الأراضي الماليزية، لم يُطلب من الركاب النزول من الطائرة. وبعد خمس ساعات من الانتظار، تمكنت الطائرة من الإقلاع مرة أخرى والاستمرار في طريقها إلى سنغافورة

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وماليزيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية على علم بالحادث وتمكنت من البقاء على اتصال مع أحد الإسرائيليين الذين كانوا على متن الطائرة للتأكد من سلامة جميع المواطنين الإسرائيليين.

وفي السياق قال وزير الخارجية إيلي كوهين: "تواصل وزارة الخارجية العمل لصالح المواطن الإسرائيلي في مثل هذه الحالات الاستثنائية، منذ اللحظة التي أصبح فيها خبر الحادث معروفا، أصدرت تعليماتي لمدير عام الوزارة رونان ليفي بالتحرك". لحل الحادث والتأكد من سلامة جميع الإسرائيليين".

ومن جهته أجرى المدير العام لوزارة الخارجية تقييمات منتظمة للوضع مع قسم الإسرائيليين في الخارج في الجناح القنصلي، ومع البعثات الإسرائيلية في دبي وسنغافورة.