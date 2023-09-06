تم نقل النعم ميارة، إلى المستشفى في الأردن بعد تدهور حالته الصحية"وسيقرر الأطباء قريبًا ما إذا كان سيتمكن من التوجه إلى إسرائيل

بحسب مصادر خاصة لـ i24NEWS ألغى رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) النعم ميارة، زيارته الرسمية للكنيست الإسرائيلي، التي كانت مقررة غدا الخميس، مشيرة إلى أنه "تم نقل النعم ميارة، إلى المستشفى في الأردن بعد تدهور حالته الصحية"وسيقرر الأطباء قريبًا ما إذا كان سيتمكن من التوجه إلى إسرائيل.

وكان رئيس مجلس المستشارين في المغرب (الغرفة الثانية في البرلمان)، قد أعلن، الأحد المنصرم، قبوله الدعوة التي وجها له رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا رسميًا، لتكون أول شخصية منتخبة في البرلمان المغربي يصل إلى إسرائيل وواحدا من القادة المسلمين الوحيدين في العالم الذين يصلون إلى الكنيست بعد أنور السادات.

حيث رحب أمير أوحانا بالخطوة قائلا: "زيارة غير مسبوقة تشهد على المرحلة الجديدة التي نشأت في العلاقات الإسرائيلية المغربية".وأضاف: " لم يكن بوسع المرء إلا أن يحلم بوصول أحد رموز الحكم المغربي في زيارة دولة إلى إسرائيل. واليوم هو واقع مفعم بالأمل، وله دلالاته على إمكانيات توسيع دوائر السلام في الشرق الأوسط. "أهنئ صديقي رئيس مجلس الشيوخ ميارة لكونه أول رمز للحكومة المغربية يقوم بزيارة تاريخية للكنيست. ليس هناك ما هو مطلوب أكثر من أن يتم التعبير عن العلاقة الدافئة بين الشعبين في علاقة دافئة بين البرلمانيين الذين يمثلونهم".

وكان مجلس المستشارين المغربي، قد أعلن في بيان، الإثنين المنصرم، أن رئيسه النعم ميارة سيجري محادثات ثنائية مع مسؤولين فلسطينيين، وأشار البيان إلى أن "المحادثات تأتي على هامش زيارة لميارة البحر الأبيض المتوسط بدأها بالأردن وتشمل فلسطين وإسرائيل"وتابع "هذه الزيارة ستكون فرصة سيعقد خلالها رئيس مجلس المستشارين، محادثات ثنائية مع كل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية" وأردف أن المباحثات ستهدف إلى “تعزيز العمل البرلماني المشترك وتقوية التعاون الثنائي بين المغرب وفلسطين، في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتهدف زيارة المسؤول المغربي أيضا إلى التأكيد على مواصلة سبل دعم القضية الفلسطينية وتجديد تأكيد المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، على الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشـريف، ورفض كل مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".