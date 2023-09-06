خاصة في أوقات الجدل في المجتمع الإسرائيلي، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي هو الحل الذي يوحدنا ويجمعنا، وهناك متّسع للجميع

ألقى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي مساء الأربعاء، كلمة أمام دفعة من خريجي الجيش خلال حفل سنوي بعنوان "إماتس لوحيم" (تشجع أيها المقاتل) دعا من خلالها إلى وحدة الصف على مستوى الامتثال لنداء الخدمة في الجيش، لا سيما في الأوقات العصيبة التي تمر بها دولة إسرائيل.

وقال هليفي: "يتوجب على دولة إسرائيل في سبيل أمنها أن تستمر في التمسك بنموذج جيش الشعب. هذا نموذج يتطلب الإقبال على التجنيد من قبل أكبر عدد ممكن من مكونات الشعب الإسرائيلي. ومع التعديلات الصحيحة، هناك مكان وطريقة لتنفيذ ذلك في المجتمع الإسرائيلي النامي. موقفنا واضح - التجنيد للجميع. على مدى الخمسة وسبعين عاما - كان هذا هو سر قوة جيش الدفاع الإسرائيلي. خاصة في أوقات الجدل في المجتمع الإسرائيلي، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي هو الحل الذي يوحدنا ويجمعنا، وهناك متّسع للجميع.

أقول بوضوح للشباب الذين يفكرون في عدم الإلتحاق بالجيش: سوف نعيش هنا، في دولة إسرائيل، إلى الأبد. لهذا يجب علينا أن نقوم بالحماية. فليسأل نفسه كل من يفكر بعدم الانخراط في الجيش ماذا سيحدث لو تصرف الجميع مثله. في الأيام التي تشتد فيها الخلافات، مهما كانت صعبة، لا ينبغي للمرء أن يفقد البوصلة. إن الجيش الإسرائيلي هو المكان المناسب للتواجد فيه".

كما شجع رئيس الأركان الإسرائيليين على نسج العلاقات بين القطاع التجاري والجيش الإسرائيلي. وقال بهذا الصدد "جيش الشعب هو جيش مرتبط بشعبه وهذه العلاقة بين الشركات التجارية والجيش الإسرائيلي تعبر عن ارتباط عميق بين الشعب وجيشه. نحن نعلم أن هناك دورة مهمة للغاية تتمثل بحقيقة أن جيش الدفاع الإسرائيلي قويا والأمن يعززان الاقتصاد والاقتصاد القوي يساهم في تعزيز قوة الجيش. ويشرفنا أن نواصل ونعزز هذا الاتجاه معًا".