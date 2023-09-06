مستشار رئيس أذربيجان في لقاء خاص مع i24NEWS: "لعبنا دورا في تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل"

أذربيجان تعرضت الى احتلال عسكري وقدنا حربا ضد الجيش الأرمني والتعاون الدفاعي مع إسرائيل والحصول على معدات عسكرية دفاعية كان مهما لنا

استضافت قناة I24News باللغة الإنجليزية مستشار رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، الأربعاء. حاجييف الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة دبلوماسية قصيرة تحدث عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية مع إسرائيل لا سيما على المستوى الدفاعي وأشاد بالعلاقة التاريخية المتداخلة في نسيج واحد وتربط الشعبين اليهودي والأذربيجاني.

لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ حل ضيفا على باكو بدعوة من الرئيس إلهام علييف في إطار الجهود لتعزيز العلاقات مع الدولة ذات الأغلبية الشيعية والمجاورة لايران.

فيما يلي الحوار:

نحن نشهد نموا حقيقيا بين إسرائيل وأذربيجان فضلا عن تحسن العلاقات بين إسرائيل وتركيا في السنوات الأخيرة فهل كان لأذربيجان دور في ذلك؟

إلى حد ما نعم، نحن دائما نقول أن الدبلوماسية هي الأداة الأفضل وتحديدا الدبلوماسية الأذرية تسعى إلى أن يكون أصدقاؤنا أصدقاء الجميع ورأينا كيف يمكن أن نعزز التفاهم بين تركيا وإسرائيل وأذربيجان ساهمت في هذه العملية. أذربيجان تستمر في لعب هذا الدور. لدينا رؤية تقليدية تقول إنه يجب توسيع العلاقات من علاقات ثنائية إلى علاقات متعددة الأطراف في سياق التعاون.

حول الصراع الذي تخوضه أذربيجان مع أرمينيا ومدى الدور الذي لعبته إسرائيل لدعم دفاعها قال المستشار: نحن نشكر إسرائيل لتعاونها الدفاعي معنا، التعاون العسكري بيننا يفيد دولتنا نحن نتعاون في عدة مجالات. أذربيجان تعرضت الى احتلال عسكري وقدنا حربا ضد الجيش الأرمني والتعاون الدفاعي مع إسرائيل والحصول على معدات عسكرية دفاعية كان مهما لنا. لذلك نحن شاكرون لدولة إسرائيل وللشعب الإسرائيلي. والشعب الأذربيجاني يثمن هذا التعاون مع إسرائيل الذي يغطي قطاعات واسعة وعديدة.

هل تشارك أذربيجان إسرائيل قلقها من إيران النووية وهي تتشارك معها الحدود؟

أذربيجان لديها سياسة خارجية مستقلة لذلك أذربيجان تختار أصدقاءها بحرية. السياسة الخارجية والتعاون مع إسرائيل عملية مفيدة للجميع وهي غير موجهة ضد أي دولة ولكنها لصالح الشعبين والدولتين. الصداقة بين الشعب اليهودي والشعب الأذربيجاني هو جزء من تاريخنا ومن عقيدتنا، وسنستمر في تطويره. هذه العلاقة غير موجهة ضد أي جهة. جيد أن تكون لديك علاقات مريحة ومستقرة مع الجوار. هناك بعض التفاوت والخلاف مع إيران لكننا نسعى لحل هذه الخلافات ونحن نتلقة رسائل إيجابية من الإيرانيين ونحن ملتزمون في عملية دبلوماسية مع إيران لفتح صفحة جديدة وتنقية الأجواء من أجل تعاون في مصلحة المنطقة، ومصلحة البلدين.

أنت هنا منذ بضعة أيام فقط هل يمكنني ان أسأل ما الذيتأمل في تحقيقه في هذه الزيارة القصيرة جدا، وهل تحب القدوم إلى إسرائيل؟

بالتأكيد هذا دائما جيد ومفيد. في كل زيارة لإسرائيل أرى التطور الكبير في إسرائيل وفي مدنها والتعاون بين إسرائيل وأذربيجان مفتوح وهناك تبادل تجاري في مجالات كثيرة ولاحظنا أنه يوجد مجالات كثيرة للتعاون يجب أن نشخصها ونتطور لأن السماء ستكون هي الحدود في إطار التعاون لصالح الشعبين.

وفي أي المجالات تركزون على وجه التحديد؟

بالنسبة لي أن مختص في السياسة الخارجية والأمن القومي وأنا سعيد أني التقيت زملاء لي في مكتب رئيس الوزراء ورئيس الدولة ووزارة الخارجية وتشاورنا في تطوير التعاون.