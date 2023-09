تقرير: السفير القطري محمد العمادي يزور قطاع غزة عبر معبر إيريز

أفادت تقارير فلسطينية بوصول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة صباح اليوم الخميس، عبر معبر إيرز المعروف فلسطينيا بمعبر بيت حانون الواقع أقصى شمال قطاع غزة. ووفقا للتقرير، فقد وصل السفير برفقة وفد لمتابعة العمل في مشاريع "إعمار غزة" والتبرع للعائلات المعوزة فضلا عن معالجة أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان القطاع.

وكان السفير العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد أعلن في شهر آب أن اللجنة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة في القطاع بواقع 100 دولار لكل عائلة، بدءا من 21 آب/أغسطس.