18 مطلوبا فلسطينيا حصيلة حملة اعتقالات ليلية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

في عملية أمنية للجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود في الضفة الغربية، انطلقت الليلة الماضية في قرية نحالين قضاء بيت لحم، تم اعتقال ستة مطلوبين

في عملية أمنية للجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود في الضفة الغربية، انطلقت الليلة الماضية في قرية نحالين قضاء بيت لحم، تم اعتقال ستة مطلوبين يشتبه بتورطهم في "أنشطة إرهابية"، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

وعثرت القوات على معدات عسكرية وصادرت أربع مركبات. كما تم القبض على سبعة مطلوبين آخرين في قرى الدوحة وعسكرة وبردلة والبيرة وترمسعيا.

IDF Spokesperson مسدس صادره الجيش الإسرائيلي خلال عملية اعتقال في الضفة الغربية.

وفي مخيم الجلزون للاجئين المجاور لرام الله وفي مدينة رام الله، اعتقلت القوات مطلوبين آخرين، من بينهم عضو بارز في منظمة الجهاد الإسلامي. كما عثرت القوات على معدات وذخائر عسكرية وصادرتها.

ومع ظهور القوات الإسرائيلية، ألقى المشتبه بهم الحجارة والزجاجات الحارقة والمتفجرات وردت القوات بإجراءات تفريق المظاهرات. وفي قرية ترقوميا، عثرت القوات على سلاح وذخائر ومعدات عسكرية.

وخلال العملية، أصيب أحد ضباط حرس الحدود بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم القبض كذلك على ثلاثة مطلوبين في مخيم الدهيشة للاجئين، وقامت مجموعة من الشبان خلال العملية بإلقاء الحجارة والمتفجرات والزجاجات الحارقة على القوات التي ردت بتفريق المظاهرات وإطلاق النار. وأصيب أحد مقاتلي حرس الحدود بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي قرية بلعين أطلق المشتبه بهم المفرقعات النارية على القوة التي ردت بإجراءات تفريق المظاهرات.

تواجه إسرائيل بشكل متزايد تصاعدا في الهجمات على المدنيين والجنود. أمس الأربعاء، قام شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما بطعن شخصين في القدس.