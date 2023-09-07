الجامعة العربية تدعم ترشيح المغرب لرئاسة الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان العام المقبل

كما وافق المجلس الذي ترأسه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على توصيات الدورة 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تقدمت بها المملكة

أعلن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس الأربعاء عن دعمه ترشيح المغرب لرئاسة الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.

كما وافق المجلس الذي ترأسه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على توصيات الدورة 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تقدمت بها المملكة المغربية من خلال استضافة الرباط فعالية "الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" في كانون الأول ديسمبر 2022. إضافة إلى موافقته على الورقة المفاهيمية حول موضوع "تأثير التغيرات المناخية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية" التي أعدها المغرب.

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وكان المجلس قد اعتمد أيضا القرار المشترك الذي تقدم به المغرب وليبيا والإمارات تحت عنوان “نبذ كافة أشكال التحريض على الكراهية الدينية والتشديد دوليا على ضرورة منع ازدراء الأديان ودعوة المجتمع الدولي إلى التوازن في تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة”.