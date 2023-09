الاستخبارات التركية تعلن مقتل قيادية كردية شمال سوريا

أعلنت الاستخبارات التركية اليوم عن مقتل القيادية الكردية في قوات سوريا الديموقراطية زلفية بينير المسؤولة عن تحويل الأموال في وحدات حماية الشعب الكردي "واي بي جي" في منطقة رميلان السورية، دون توضيح عن العملية التي قتلت بها.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .