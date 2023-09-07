الاستخبارات التركية تعلن مقتل قيادية كردية شمال سوريا

القيادية الكردية زليفة بينير كان المسؤولة عن ملف تحويل الأموال في وحدات حماية الشعب الكردي "واي بي جي"

أعلنت الاستخبارات التركية اليوم عن مقتل القيادية الكردية في قوات سوريا الديموقراطية زلفية بينير المسؤولة عن تحويل الأموال في وحدات حماية الشعب الكردي "واي بي جي" في منطقة رميلان السورية، دون توضيح عن العملية التي قتلت بها.

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وذكرت وكالة الأناضول التركية بأن بينبير التي تحمل اسم الحركي "روجنا" التحقت بوحدات حماية الشعب الكردي في عام 1993 وشاركت في أنشطة التنظيم في سوريا والعراق، واستلمت قيادة "قوات الأمن" (الأسايش) في كوباني/عين العرب.

وشغلت القيادية التركية منصب ممثل "وحدات حماية المرأة" وكانت من بين المسؤولين الماليين في وحدات حماية الشعب الكردي واستلمت ملف تحويل الأموال. السلطات التركية أدرجتها في قائمة الإرهابيين المطلوبين بعد مشاركتها بعدد من العمليات ضد الجيش التركي، وترقب جهاز الاستخبارات التركي بينير حتى تمكن من قتلها في منطقة رميلان السورية.