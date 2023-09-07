الاتحاد الاوروبي يدين تصريحات الرئيس أبو مازن حول اليهود الأشكناز ويعتبرها معادية للسامية

جاء هذا ردا على تصريحات للرئيس الفلسطيني "بأن هتلر لم يقتل اليهود بسبب كونهم يهودا وانما بسبب دورهم الاجتماعي"

أدان الاتحاد الاوروبي بشدة تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن الذي قال إن "هتلر حارب اليهود في اوروبا بسبب دورهم الاجتماعي كمرابين وكمقرضين للأموال، ولم يكن الأمر مرتبطا بمعاداة السامية".

وقال الاتحاد الاوربي في بيانه إن "خطابه (عباس) تضمن تصريحات كاذبة وخاطئة جدا بخصوص اليهود ومعاداة السامية". وأضاف الاتحاد الاوربي "تشويهات تاريخية من هذا القبيل يمكن أن تفاقم التوترات في المنطقة، وهي تلعب لصالح اولئك الذين لا يريدون حل الدولتين. اضافة لذلك، فإنها تغذي معاداة السامية وتشكل إهانة للملايين من ضحايا المحرقة وأٍسرهم".

وأثار خطاب للرئيس الفلسطيني مؤخرا تطرق خلاله الى المحرقة وقال إن "الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة حول أصول اليهود الاشكناز وان هتلر أمر بقتلهم بسبب دورهم الاجتماعي كمرابين وليس بسبب العداء لليهودية"، جاءت تصرحات في المجلس الثوري لحركة فتح الشهر الماضي.

وقال عباس إن "اليهود الأشكناز لا ينحدرون من بني إسرائيل القدماء بل هم شعب تركي قديم يعرف باسم الخزر، الذين اعتنقوا اليهودية بشكل جماعي"، واضاف :“الحقيقة التي يجب أن نوضحها للعالم هي أن يهود أوروبا ليسوا ساميين ولا علاقة لهم بالسامية”. وتابع "إذا عندما نسمع عنهم يقولون سامية ولا سامية، على الأقل اليهود الأشكناز ليسوا ساميين".