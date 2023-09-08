فرصة تاريخية: إنطباعات خاصة من أول وفد تجاري إسرائيلي إلى المملكة العربية السعودية

قال فرانك ملول الرئيس التنفيذي لمجموعة i24NEWS : "هذه فرصة تاريخية لأنه هنا، في الدمام، تتكشف أمام أعيننا علاقة تومئ إلى شرق أوسط جديد"

مع انتشار العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة حول الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق التطبيع، لم تعد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي تعتبر منذ فترة طويلة جوهرة التاج، حلما بعيد المنال. كان مسؤولو البيت الأبيض يتنقلون ذهابًا وإيابًا في المنطقة، وسافر العديد من الوزراء الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة، وحتى وفد فلسطيني زار المملكة، مما أعطى مصداقية للاعتقاد بأن حقبة جديدة في الشرق الأوسط قد تكون على الأبواب.

وهناك البعض في إسرائيل والمملكة العربية السعودية الذين يتوقون إلى إطلاق العلاقات بالفعل. وفي هذا السياق، وصل وفد أعمال إسرائيلي إلى المملكة العربية السعودية في بداية شهر أيلول/ سبتمبر لحضور مؤتمر حكومي رسمي حول الأمن السيبراني.

فماذا يقول السعوديون أنفسهم عن آفاق العلاقات بين الدولة اليهودية والمملكة الخليجية؟

“لدينا فرصة ذهبية، وأعني المملكة العربية السعودية ودولة إسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة، يمكننا تطبيع علاقاتنا. وقال عبد العزيز الخميس، وهو صحفي سعودي بارز زار إسرائيل ثلاث مرات: “يجب أن نأتي بالإسرائيليين والفلسطينيين إلى الرياض للحديث عن السلام”.

وأضاف: “كان توقيع اتفاقيات إبراهيم حدثاً مهماً، لكن يجب أن نتذكر أن المملكة العربية السعودية مختلفة، فهي أكبر دولة في المنطقة، وفي العالم الإسلامي، وفي العالم العربي. وبعبارة أخرى، ليست مجرد دولة أخرى تنتظر في الطابور لمصافحة الإسرائيليين".

وأضاف آخر: "نعلم أنه بدون إسرائيل، لن يحدث الشرق الأوسط الجديد الذي اقترحه ولي عهدنا محمد بن سلمان".

"بالنسبة لنا، نحن السعوديين، يزعجنا دائمًا أن نسمع الإسرائيليين يسألوننا: ’متى ستنضمون إلى اتفاقيات إبراهيم؟"

هذا ما اعترف لي به مسؤولون حكوميون سعوديون عندما استضافوا للمرة الأولى وفداً من 12 رجل أعمال إسرائيلياً في مؤتمر رسمي عقد يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول في الدمام. الدمام، المعروفة باسم عاصمة النفط في الخليج، هي ثالث أكبر مدينة في البلاد، وتقع على الخليج الفارسي - أو كما يسمونها هنا، الخليج العربي.

Courtesy: Henrique Cymerman يحضر السكان المحليون مؤتمر أعمال في الدمام، المعروفة باسم عاصمة النفط في الخليج، وثالث أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية.

وفي عام 2019، تعرضت المدينة والمناطق المحيطة بها لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون المؤيدون لإيران في اليمن، على مسافة 600 ميل. وهذا هو السبب وراء إبداء السعوديين، من بين أمور أخرى، اهتمامًا كبيرًا بالحصول على تقنيات دفاعية ضد هذه الأنواع من الهجمات.

وفي لقاء مع مجموعة رجال الأعمال الإسرائيليين الذين تمت دعوتهم بشكل خاص إلى مؤتمر الأمن السيبراني الحكومي، وجه المسؤولون السعوديون رسالة حادة إلى إسرائيل: “مع كل الاحترام الواجب لدولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، الموقعين على اتفاقيات إبراهيم نحن شيء آخر. المملكة العربية السعودية العظيمة، الوصية على مدينتي مكة والمدينة، الأماكن المقدسة لحوالي ملياري مسلم. لذلك فإن التطبيع معنا إذا جاء سيكون حدثاً مختلفا من حيث الحجم على قدر واسع." وأكدوا: "السلام بيننا سيفتح الباب ويضفي الشرعية على أي علاقة رسمية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية والإسلامية التي تراقب من الخطوط الجانبية".

وفي مايو/أيار الماضي، تمت دعوة الباحثة الإسرائيلية الدكتورة نيريت أوفير لإلقاء محاضرة في مؤتمر "الأمن في الشرق الأوسط" الذي عقد في العاصمة السعودية. وكانت هذه على الأرجح المرة الأولى التي يلقي فيها يهودي إسرائيلي محاضرة علنية أمام جمهور من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان واليمن والعراق.

"أظهر معظم المشاركين فضولًا كبيرًا وطرحوا عليّ أسئلة لا تعد ولا تحصى، بل واتفقوا على تبادل بطاقات العمل والبقاء على اتصال"، على ما قالت الأكاديمية الإسرائيلية التي تتنقل في منطقة الخليج منذ عقد من الزمن كجزء من عملها. "وفي الوقت نفسه، كان هناك أيضًا من خاف عندما سمعوا أنني إسرائيلي، وتجنبوا أي اتصال معي".

Courtesy: Henrique Cymerman الدكتورة نيريت أوفير، الباحثة الإسرائيلية في شؤون الشرق الأوسط، تلقي محاضرة في مؤتمر أمني عقد في الرياض، المملكة العربية السعودية.

وكانت المفاجأة الكبرى عندما تواصل مسؤولون حكوميون سعوديون مع الباحثة وسيدة الأعمال الإسرائيلية وطلبوا منها قيادة وفد تجاري إلى المؤتمر في الدمام. ولم تكن هذه هي المرة الأولى أيضًا – ففي عام 2021، أحضرت الدكتورة أوفير فريقًا إسرائيليًا إلى المملكة العربية السعودية للتنافس في رالي داكار، ودخل جميع أعضائه البلاد بجوازات سفر إسرائيلية.

هذه المرة، دخل رجال الأعمال بجوازات سفر أجنبية، ولكن تم تعريفهم علنًا على أنهم إسرائيليون في المؤتمر الذي حضره أكثر من 300 مشارك، بما في ذلك ممثلو شركات ضخمة مثل أرامكو بالإضافة إلى شركات النفط والغاز الأخرى من دول الخليج الأخرى.

وقال فرانك ملول، الرئيس التنفيذي لمجموعة i24NEWS، التي تبث من إسرائيل باللغات الثلاث الفرنسية والإنجليزية والعربية وتحظى بالمشاهدة في دول الخليج "إنها فرصة تاريخية، لأنه هنا في الدمام ينكشف أمام أعيننا ارتباط يشير إلى شرق أوسط جديد. وأضاف ملول أن السعوديين يكشفون لنا في المحادثات المباشرة أن أوجه التشابه بيننا أكثر من أوجه الاختلاف.

وأضاف ملول: "هذه فرصة تاريخية لأنه هنا، في الدمام، تتكشف أمام أعيننا علاقة تومئ إلى شرق أوسط جديد. السعوديون يكشفون لنا في المحادثات المباشرة أن أوجه التشابه بيننا أكثر من الاختلافات".

Courtesy: Henrique Cymerman فرانك ملول، الرئيس التنفيذي لمجموعة i24NEWS، يحضر مؤتمرا في الدمام، المملكة العربية السعودية.

وفي المؤتمر، عرضت شركات الإنترنت الإسرائيلية تقنيات مبتكرة أثارت اهتمامًا كبيرًا. في معظم الأحيان، تم استقبال المندوبين بحرارة، على الرغم من أن عدد قليل من المشاركين تجاهلوا حضورهم بشكل واضح أو طالبوا بأقصى قدر من التكتم من نظرائهم الإسرائيليين. وقالت الدكتورة أوفير: "يبدو لي أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، ولكن ليس هناك شك في أن شيئا ما يحدث في الاتصال بين إسرائيل والرياض". وخلال المؤتمر، تمت دعوة الشركات الإسرائيلية إلى اجتماعات خاصة مع شركات من جميع أنحاء العالم العربي والخليج بشكل خاص، الذين علموا بمشاركتهم مسبقًا وطلبوا التواصل. وشمل ذلك مناقشات مع شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، ووزارة الطاقة السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة الغاز والنفط في البحرين.

قال لنا أحد ممثلي شركة إسرائيلية معروفة طلب عدم الكشف عن هويته:"المحادثات التي تطورت كانت رائعة وتجاوزت إلى حد كبير المواضيع المهنية". وأضاف: "تحدثنا عن التغيير المتسارع الذي يمر به المجتمع السعودي في قضايا مثل وضع المرأة، وحتى الدوري السعودي الذي يطمح لأن يصبح من أفضل الدوريات في العالم".

ولم تكن الشركات السيبرانية فقط هي المشاركة في المؤتمر. على سبيل المثال، إحدى الشركات الإسرائيلية الحاضرة هي شركة مبتكرة في مجال التعرف على الوجه. ومع التكنولوجيا التي طوروها، ليس مطلوبا ظهور أكثر من 30% فقط من وجه الشخص في الصورة الفوتوغرافية حتى يتم التعرف عليه، بل يمكن حتى التعرف على الأشخاص في الصور الفوتوغرافية التي تعود إلى 50 عامًا مضت، عندما كان الشخص البالغ طفلاً.

وكما قال المهندس أمبار دالفي المقيم في دبي، والذي يمثل شركة OOSTO الإسرائيلية في الخليج: "في البلدان التي هي في الواقع أعداء لإسرائيل، تحظى تقنياتكم بتقدير كبير، ولا يخجلون من استخدامها". حضر ذلك المهندس المؤتمر الهادف الى تسويق تقنية التعرف على الوجه. وأضاف نائب رئيس الشركة، فاديم ألوني: "تمتلك الشركات الإسرائيلية تقنيات مذهلة يحتاجها السوق السعودي، في عالمي الدفاع والأمن. شركة OOSTO متخصصة في منتجات التعرف على الوجه والسلوك، وتفخر بالمشاركة في هذا الوفد الرائد، والذي يمكن أن يعزز السلام الإقليمي والعلاقة الاقتصادية بين البلدين".

Courtesy: Henrique Cymerman الدكتورة نيريت أوفير، الباحثة الإسرائيلية في شؤون الشرق الأوسط، تلقي محاضرة في مؤتمر عقد في المملكة العربية السعودية.

وبهذه الروح، أعلن دورون يتسهار، وهو رجل أعمال إسرائيلي يزور المملكة العربية السعودية للمرة الأولى: "إن وفدنا يعطي الأمل للشعب اليهودي والمسلم [الذين يريدون] استعادة العلاقة القديمة من الماضي إلى مستقبل مشترك قوي وواعد".

وقالت ندى المحسن، وهي امرأة سعودية تبلغ من العمر 30 عاماً حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كانساس سيتي: "أنتم فخورون جداً بأنكم أصبحتم دولة رائدة في مجال الشركات الناشئة. ربما يمكننا معاً بناء منطقة للشركات الناشئة. لديكم الكثير لتقدموه". عندما عادت إلى المملكة بعد دراستها، شعرت بالتغيير الذي طرأ على بلادها إلى حد لم تعد تميزه. وقالت: "بالنسبة لي، من الطبيعي تمامًا أن تكونوا أنتم الإسرائيليين هنا. وآمل أن يصبح الأمر طبيعيًا قريبًا". ووفقا لها، فإن هذا الوفد التجاري يعد محكا للمستقبل وقد يفتح الطريق لزيادة التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.

وفي اجتماعات خاصة بين الممثلين الإسرائيليين والسعوديين، سُمع الادعاء أكثر من مرة بأن الشركات الإسرائيلية تعمل بالفعل في المملكة العربية السعودية في مجالات مثل التكنولوجيا والزراعة – تحت علم أجنبي، بالطبع. وهي الاستراتيجية نفسها التي تم استخدامها في الإمارات العربية المتحدة والبحرين قبل توقيع اتفاقيات إبراهيم في أيلول/ سبتمبر 2020.

تظهر صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (المعروف أيضًا باسم MBS) في كل ركن ممكن من شوارع المدينة، وأحيانًا إلى جانب والده الملك سلمان البالغ من العمر 87 عامًا. وحضر المؤتمر في الدمام أيضًا ممثلون عن المشروع الرائد الخاص بولي العهد: رؤية 2030. لا شك أن محمد بن سلمان هو مهندس التغيير المتسارع الذي تشهده البلاد، والذي قد يصبح حاكماً له في المستقبل القريب.

"نيوم جوهرة التاج في السعودية الجديدة." هذا ما سمعته من محمد ممثل هذا المشروع الطموح الذي كان مشاركا في المؤتمر. لقد بدأ بالفعل البناء في المدينة الجديدة "ذا لاين". تعد المدينة مكونًا رئيسيًا لمشروع نيوم، ومن المخطط أن يبلغ طولها 170 كيلومترًا (105 ميلًا) وعرضها 200 متر فقط (650 قدمًا)، وتهدف إلى أن تكون مدينة المستقبل: صديقة للبيئة، بدون طرق أو سيارات وانبعاثات الغازات. وتبلغ الميزانية التقديرية لبنائه أكثر من تريليون دولار. وفي نيوم، سيكون من الممكن الوصول إلى أي نقطة في المدينة خلال 20 دقيقة بفضل القطار فائق السرعة، كما سيكون هناك سيارات أجرة طائرة. وتواصل ممثلو نيوم مع الشركات الإسرائيلية واستفسروا عن التقنيات المختلفة التي قد تساعدهم في المشروع المستقبلي.

بحث محمد، ممثل نيوم، عن الإسرائيليين أثناء استراحة تناول القهوة للدردشة في الممر وأسر لي قائلاً: "المملكة العربية السعودية دولة ضخمة بحجم أوروبا الغربية. وليس من قبيل الصدفة أن قيادتنا قررت بناء نيوم على بعد 350 كيلومتراً بالضبط" (حوالي 220 ميلا) من الحدود مع إسرائيل. ونحن نأخذكم بعين الاعتبار، وهذه المرة للأفضل. وفي الوقت نفسه، علينا أن نتذكر أن هناك أشياء يجب أن تحدث، على سبيل المثال فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكي نمضي قدماً ونؤسس العلاقات، سيكون ذلك خيراً لنا جميعاً".

وأوضح الصحفي السعودي عبد العزيز الخميس: “لقد بنينا نيوم بجوار البحر الأحمر. إنها منطقة اقتصادية كبيرة وتحتاج إلى الابتكار والتقنيات الجديدة. الإسرائيليون يملكونها. يجب أن نتعاون في هذا الأمر".

ومن الجدير بالذكر أن السعوديين يستثمرون بكثافة في السياحة، مما يجعل دخول المملكة أسهل من أي وقت مضى. ويتجلى هذا بشكل واضح في المطار. يمكن لمواطني بعض الدول، مثل الاتحاد الأوروبي، الحصول على تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت خلال دقائق من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية. وفي الدمام يزعمون أن السياحة هي "النفط الجديد".

Courtesy: Henrique Cymerman الصحفي هنريك سيمرمان يحضر مؤتمرا في المملكة العربية السعودية تمت دعوة وفد إسرائيلي لحضوره علنا.

حصة، إحدى العاملات في الفندق الذي انعقد فيه المؤتمر، رأت جواز سفري البرتغالي الذي دخلت به إلى البلاد، فغمزت: "أنت برتغالي من تل أبيب، أليس كذلك؟" ثم تحول الأمر إلى جدية: "أحد أحلامي هو زيارة تل أبيب والصلاة في القدس في المسجد الأقصى". وبعد أن قالت "مرحبا" بالعبرية، اختتمت: "هناك قوتان تقودان التغيير في بلدي: النساء، اللاتي كن حتى وقت قريب محصورات في منازلهن بينما ينضممن اليوم بشكل متزايد إلى سوق العمل، مثلي. وفوق ذلك، الشباب فـ 70% من الشعب السعودي هم تحت سن الثلاثين."

حتى وقت قريب، كانت هذه أكثر بقاع الأرض محافظة في العالم، وبات هؤلاء الشباب القوة الدافعة التي تدفع أبواب المملكة السعودية الثقيلة على مصراعيها نحو العالم الخارجي.

وعندما كان الوفد يستعد للعودة إلى إسرائيل عبر دبي، سألنا المضيف الأرضي السعودي في الدمام عن وجهتنا النهائية. وعندما أجبنا "تل أبيب"، أجاب بابتسامة من الأذن إلى الأذن: "واو! لم أسمع ذلك بعد! ولكن أعتقد أنني سأسمعه أكثر فأكثر في المستقبل".