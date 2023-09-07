اتفاق إسرائيلي أردني لزيادة عدد العاملين الأردنيين في إيلات وتشغيل خط طيران جديد في المنطقة

اتفق الطرفان امكانية تشغيلِ خطِ طيران بين مدينتي ايلات والعقبة لزيادة أعداد السائحين لمنطقة العقبة وتسهيل عبور الأفواج السياحية العالمية التي تستخدم مطار إيلات

اتفقت إسرائيل والأردن على زيادةِ عدد المستخدمين من الأردنيين من أجل العمل في مدينة ايلات بمجالاتِ السياحة والبنى التحتية والبناء والزراعة بأكثر من 1100 عامل ليبلغَ اجمالي العاملين أكثرَ من 3100 شخص، بما يضمن وضع وجودة العمل لهم داخل المنشآت المستهدفة في المدينة المشاطئة لخليج العقبة.

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كما اتفق الطرفان امكانية تشغيلِ خطِ طيران بين مدينتي ايلات والعقبة لزيادة أعداد السائحين لمنطقة العقبة وتسهيل عبور الأفواج السياحية العالمية التي تستخدم مطار إيلات ، فضلاً عن المجموعات السياحية العابرة نحو الجانب الأردني .وبحث مجالات التعاون في الأمور الزراعية والتكنولوجيا الحيويّة في القطاعات الزراعية ومنها الزراعات السمكّية في المياه المالحة.

وفي السياق أفادت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في بيان "بناءً على مخرجات اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي في العام 1994، و بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمواضيع المشتركة في البلدين، وحسب البروتوكول النهائي ما بين العقبة و إيلات والمنبثق عن اتفاقية السلام المشار إليها أعلاه ، فقد التأم اجتماع موسع للجَنة التنسيقية العليا بين الجانبين الأردني والإسرائيلي على مستوى الخبراء في مدينة العقبة وذلك للتباحث حول عدد من الملفات والتي تُعنى بالتنسيق لغايات القضايا المشتركة في عدة مجالات".

وبحثت اللجنة التي تترأسها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اقتراحاً لبدء خطوط الطيران المباشر، وذلك من شأنه

كما شدد الفريق الأردني على وضع إدارة المناطق الساحلية المشتركة بما يخدم استدامة العمق الساحليّ والمحافظة على البيئة البحرية في خليج العقبة وشواطئها والتنسيق ومنع رميّ المخلفات الضارة ببيئة البحر الأحمر.