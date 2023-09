اتفاق إسرائيلي أردني لزيادة عدد العاملين الأردنيين في إيلات وتشغيل خط طيران جديد في المنطقة

اتفقت إسرائيل والأردن على زيادةِ عدد المستخدمين من الأردنيين من أجل العمل في مدينة ايلات بمجالاتِ السياحة والبنى التحتية والبناء والزراعة بأكثر من 1100 عامل ليبلغَ اجمالي العاملين أكثرَ من 3100 شخص، بما يضمن وضع وجودة العمل لهم داخل المنشآت المستهدفة في المدينة المشاطئة لخليج العقبة.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .