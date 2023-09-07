نتنياهو: "سنطرح 5 قوانين ستعزز القدرة على مكافحة الجريمة في المجتمع العربي"

نتنياهو: "اللجنة الوزارية تروج لخمسة قوانين قوية للغاية من شأنها أن تعزز قدرتنا على مكافحة منظمات الجريمة"

وقال رئيس الوزراء نتنياهو أمام اللجنة الفرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي إن "اللجنة الوزارية تروج لخمسة قوانين قوية للغاية من شأنها أن تعزز قدرتنا على مكافحة منظمات الجريمة".

وبحسب نتنياهو: "نحن في حرب حقيقية ضد الجريمة الخطيرة في الوسط العربي. قمت اليوم بتعيين روي كحلون مفوّضًا سيقف عى رأس وحدة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وآمل أن يتم إقرار هذه القوانين في الأسابيع المقبلة. وسيكون هناك أيضًا اجتماع خاص خلال فترة عطلة الكنبسية للترويج لهم".

ومع ارتفاع معدل جرائم القتل، أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الجمعة أن المشاركين يعتبرون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير – الذي يشرف على الشرطة ويقوم بحملة لتحسين الأمن الشخصي – الوزير الأسوأ أداء في الحكومة.

ويقول الكثيرون في المجتمع العربي إن الشرطة فشلت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات الإجرامية القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل الخلافات العائلية، وحروب المافيا، والعنف ضد المرأة. وتعاني البلدات أيضًا من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدا أن موجة الجرائم العنيفة – الناتجة بمعظمها عن الخلافات بين المنظمات الإجرامية – قد امتدت إلى الانتخابات البلدية المقبلة، مع استهداف المرشحين لرئاسة البلدية ومسؤولي المدينة.

وبحسب تقرير نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الثلاثاء أن 35% فقط من الذين قُتلوا هذا العام يُعتقد أنهم ينتمون إلى منظمات إجرامية، ومعظمهم من ذوي الرتب المنخفضة في هذه المنظمات. وربع الضحايا هم أقارب لأفراد العصابات ولكن ليس لهم أي صلة في الجريمة، ويعتقد أن بعضهم قُتلوا في عمليات قتل انتقامية من قبل جماعات منافسة.

وتشير التقديرات إلى أن 40% المتبقية من الضحايا قُتلوا بسبب تراكم ديون “السوق السوداء”، أو بسبب نزاعات محلية أو تجارية تورط فيها مجرمين، أو بسبب أنشطتهم السياسية أو المجتمعية التي اعتبرتها العصابات تهديدًا.

ولا تزال معظم قضايا القتل مفتوحة ودون حل.