رئيس الموساد يدعو إلى "الوحدة الداخلية" وسط التحديات الوجودية التي تواجهها إسرائيل

يتعين علينا أن نعمل على إنشاء قوة الردع لدينا، ويجب أن نسعى جاهدين من أجل التطبيع. إن الدولة التي تحتقر السعي إلى السلام محكوم عليها بالانجرار إلى الحرب

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، اليوم الخميس، "يجب ألا نقلل من شأن العدو وقدراته، ويجب ألا ننسى أن هناك دولًا ومنظمات من حولنا تزداد قوة لتهديد سلامنا هنا، ولا ينبغي لنا أن نبالغ في دعم حلفائنا في أوقات الأزمات - فسنفعل ذلك". وشدد على "بناء قوتنا وقدراتنا. ويجب ألا نقلل من أهمية الوحدة من أجل البقاء. قوتنا في وحدتنا الداخلية".

جاء ذلك في حفل تكريم رؤساء الموساد السابقين والمتقاعدين، بمناسبةالذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران، داعيا إلى "الوحدة الداخلية" التي تعتبر أكبر قوة في البلاد، وأكد على أهمية التعامل مع التحديات الوجودية التي تواجهها إسرائيل.

واشار ديفيد بارنيا إلى أن "الدروس التي تعلمتها إسرائيل ومجتمع استخباراتها خلال حرب يوم الغفران لا تزال ذات صلة" وتابع"يجب ألا نتوقف عن التعامل مع التهديد الوجودي لدولة إسرائيل، فالانتصار في عام 1967 يفترض أنه أزال أي شك حول قدرتنا على الاستمرار في الوجود إلى الأبد"واضاف "يتعين علينا أن نعمل على إنشاء قوة الردع لدينا، ويجب أن نسعى جاهدين من أجل التطبيع. إن الدولة التي تحتقر السعي إلى السلام محكوم عليها بالانجرار إلى الحرب".