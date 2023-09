مستشار العاهل المغربي أندري أزولاي يتسلم وسام الشرف الرئاسي من يتسحاق هرتسوغ

تسلم مستشار العاهل المغربي محمد السادس أندريه أزولاي (82 عاما)، أمس الأربعاء، وسام الشرف الرئاسي من قبل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ،“لمساهمته الفريدة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي والإنسانية واعترافا بالدور الذي أداه أزولاي في توقيع "اتفاقات إبراهيم" في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 بين المغرب وإسرائيل"، بالإضافة إلى "التزام أندريه أزولاي التاريخي بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبحل الدولتين"

