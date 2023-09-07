مستشار العاهل المغربي أندري أزولاي يتسلم وسام الشرف الرئاسي من يتسحاق هرتسوغ

“لمساهمته الفريدة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي والإنسانية واعترافا بالدور الذي أداه أزولاي في توقيع "اتفاقات إبراهيم" والتزامه التاريخي بالسلام وحل الدولتين

تسلم مستشار العاهل المغربي محمد السادس أندريه أزولاي (82 عاما)، أمس الأربعاء، وسام الشرف الرئاسي من قبل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ،“لمساهمته الفريدة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي والإنسانية واعترافا بالدور الذي أداه أزولاي في توقيع "اتفاقات إبراهيم" في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 بين المغرب وإسرائيل"، بالإضافة إلى "التزام أندريه أزولاي التاريخي بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبحل الدولتين"

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وذكرت صحيفة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية التي أوردت الخبر، أن الوسام جاء بعد اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء هذا الصيف، يمثل خطوة إضافية في تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية. وقد مُنحت وسام الشرف الرئاسي حتى الآن إلى 26 فرداً، بناءً على توصية لجنة استشارية برئاسة رئيس المحكمة العليا المتقاعد.

ومن جهته قال المستشار أندري أزولاي قبيل انطلاق الحفل بتل أبيب “لقد تأثرت كثيرا بهذا الوسام الذي قدمه لي الرئيس هرتسوغ، وهذا تشريف لبلدي المغرب في المقام الأول، وأنا سعيد جدًا بذلك"

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قد كشف في يوليو/تموز المنصرم، عن لائحة الأسماء الذين سيتم منحهم وسام الشرف الرئاسي لهذا العام، حيث شملت اسم أندريه أزولاي، مستشار العاهل المغربي محمد السادس.

وأفاد بيان رسمي للرئاسة، جاء فيه: “لقد قدم أزولاي مساهمة استثنائية للعالم اليهودي ويهود المغرب ودولة إسرائيل في تنمية العلاقات مع المغرب والحفاظ عليها على مر السنين، والحفاظ على التراث اليهودي في المغرب وتقديم الدعم والمشورة للقادة الإسرائيليين في سعيهم من أجل السلام في الشرق”.وأضاف أن “رؤيته في إقامة علاقات ودية وسلمية بين إسرائيل والمغرب تحققت في اتفاقيات إبراهيم ونفوذه واضح في كل مجال من مجالات هذه العلاقات”.

JALAL MORCHIDI / AFP أندريه أزولاي، كبير مستشاري ملك المغرب، يقرأ كلمة العاهل خلال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة (UNAOC) في مدينة فاس شمال المغرب في 22 نوفمبر 2022.

وفي عام 2020، وبحضور العاهل المغربي، تم افتتاح “بيت الذاكرة”، وهو مركز للثقافة اليهودية أسسه أزولاي، وهي مزيج من اللغتين العربية والعبرية للتعبير عن “التعايش” بين اليهود والمسلمين في مدينة الصويرة في جنوب المغرب.